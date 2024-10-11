Сергей Бурунов объяснил, почему решил худеть

Сергей Бурунов стал гостем третьего выпуска интервью-шоу «Актерская студия» от VK Creative, Кино Mail и VK Видео и в беседе с ведущим Вадимом Верником рассказал, почему начал худеть и стал заниматься спортом. Актер признался, что физическая нагрузка у него не совсем активная, но он все же пытается изменить свой образ жизни.
«В какой-то момент мне надоело видеть то, что я вижу в зеркале. Во-вторых, была не очень приятная история, связанная с личной жизнью. И я решил хоть что-то из нее полезное вынести. Я сказал себе: “Значит, похудеем”», — признался звезда сериала «Полицейский с Рублевки».
Актер пояснил, что сейчас с личной жизнью у него все хорошо.
В разговоре с Вадимом Верником Сергей Бурунов также вспомнил свой непростой путь от студента авиационного училища до одного из самых востребованных артистов российского кино, рассказал том, как преподаватели не понимали, что с ним делать, а близкие осуждали за выбор профессии, как играл «голоса в телефоне», почему дорожит своей работой в «Слове пацана» и кто помог ему обрести веру в себя.