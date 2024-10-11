55-летняя Кейт Бланшетт вышла на публику в элегантном наряде

Австралийская актриса Кейт Бланшетт пришла на премьеру триллера «Все совпадения неслучайны» в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.
55-летняя знаменитость вышла на публику в черном костюме с широкими брюками и облегающим пиджаком, отказавшись от бюстгальтера и продемонстрировав открытую зону декольте.
Свой образ звезда дополнила массивным ожерельем в виде птицы, серьгами и черными туфлями на каблуках. Актрисе сделали укладку и макияж в нейтральных тонах.
В августе Кейт Бланшетт посетила премьеру фильма «Бордерлендс» в необычном наряде. Для мероприятия звезда «Властелина колец» выбрала «кольчугу» из 102 согнутых столовых ложек.