Снигирь наказывает изменников в триллере: первые кадры

Стартовали съемки камерного триллера «Кто-то должен умереть» режиссера «Подельников» Евгения Григорьева. Главные роли в фильме исполняют Юлия Снигирь, Павел Деревянко, Аглая Тарасова и Денис Прытков.
События картины разворачиваются в загородном доме, куда приехали две семейные пары. Узнав об измене обожаемого мужа, Юля собралась отравить и супруга-обманщика, и его пассию. Но у нее есть противоядие, и предатели могут спастись. Для этого они должны лишь доказать, что на самом деле очень любят друг друга.
По словам Григорьева, актеры до последних минут съемок не будут знать, чем закончится кино. Режиссер уверен: «То, как существуют артисты в кадре, их прочтение роли и сюжета в целом может определить финал».
«Мне хочется сохранить интригу и вообще ничего не рассказывать о своей героине. Все, что я могу сказать, — она очень непредсказуема, и никто вокруг не понимает, что у нее в голове. Свою уязвимость она прячет под толстым слоем сарказма, безжалостности и веселья», — поделилась Юлия Снигирь.
Премьера фильма «Кто-то должен умереть» запланирована на 2025 год.