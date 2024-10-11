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Снигирь наказывает изменников в триллере: первые кадры

Актриса снимается в триллере «Кто-то должен умереть» вместе с Павлом Деревянко, Аглаей Тарасовой и Денисом Прытковым
Юлия Снигирь на съемках фильма «Кто-то должен умереть»
Юлия Снигирь на съемках фильма «Кто-то должен умереть»

Стартовали съемки камерного триллера «Кто-то должен умереть» режиссера «Подельников» Евгения Григорьева. Главные роли в фильме исполняют Юлия Снигирь, Павел Деревянко, Аглая Тарасова и Денис Прытков.

События картины разворачиваются в загородном доме, куда приехали две семейные пары. Узнав об измене обожаемого мужа, Юля собралась отравить и супруга-обманщика, и его пассию. Но у нее есть противоядие, и предатели могут спастись. Для этого они должны лишь доказать, что на самом деле очень любят друг друга.

Юлия Снигирь, Павел Деревянко и Денис Прытков на съемках фильма «Кто-то должен умереть»
Юлия Снигирь, Павел Деревянко и Денис Прытков на съемках фильма «Кто-то должен умереть»
Денис Прытков, Аглая Тарасова, Евгений Григорьев, Юлия Снигирь и Павел Деревянко на съемках фильма «Кто-то должен умереть»
Денис Прытков, Аглая Тарасова, Евгений Григорьев, Юлия Снигирь и Павел Деревянко на съемках фильма «Кто-то должен умереть»

По словам Григорьева, актеры до последних минут съемок не будут знать, чем закончится кино. Режиссер уверен: «То, как существуют артисты в кадре, их прочтение роли и сюжета в целом может определить финал».

«Мне хочется сохранить интригу и вообще ничего не рассказывать о своей героине. Все, что я могу сказать, — она очень непредсказуема, и никто вокруг не понимает, что у нее в голове. Свою уязвимость она прячет под толстым слоем сарказма, безжалостности и веселья», — поделилась Юлия Снигирь.

Юлия Снигирь, Денис Прытков и Аглая Тарасова на съемках фильма «Кто-то должен умереть»
Юлия Снигирь, Денис Прытков и Аглая Тарасова на съемках фильма «Кто-то должен умереть»
Юлия Снигирь и Павел Деревянко на съемках фильма «Кто-то должен умереть»
Юлия Снигирь и Павел Деревянко на съемках фильма «Кто-то должен умереть»
Аглая Тарасова и Павел Деревянко на съемках фильма «Кто-то должен умереть»
Аглая Тарасова и Павел Деревянко на съемках фильма «Кто-то должен умереть»

Премьера фильма «Кто-то должен умереть» запланирована на 2025 год.