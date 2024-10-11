Снигирь наказывает изменников в триллере: первые кадры

«Мне хочется сохранить интригу и вообще ничего не рассказывать о своей героине. Все, что я могу сказать, — она очень непредсказуема, и никто вокруг не понимает, что у нее в голове. Свою уязвимость она прячет под толстым слоем сарказма, безжалостности и веселья», — поделилась Юлия Снигирь.