Генри Кавилл сыграет главную роль в экранизации аниме «Вольтрон»

Звезда фильмов «Лига справедливости» и сериала «Ведьмак» Генри Кавилл сыграет главную роль в киноадаптации аниме «Вольтрон». Разработкой картины занимается Amazon MGM, сообщает Deadline.
Фильм «Вольтрон» станет экранизацией одноименного аниме-сериала, выходившего с 1984 по 1985 год. Оригинальная вселенная повествует о приключениях команды пилотов, управляющих роботами-львами. Вместе они могут объединяться в могущественного суперробота по имени Вольтрон для защиты Вселенной от зла. Сюжетная линия новой адаптации пока держится в секрете.
Режиссером картины выступит Роусон Маршалл Тербер. Он работал над такими картинами, как «Небоскреб», «Красное уведомление», «Мы — Миллеры». Он же выступил автором сценария к новой адаптации.
Параллельно с этим Генри Кавилл сыграет главную роль в фильме Чада Стахелски «Горец», а также главную роль в фильме Гая Ричи «Вне закона». Премьера обоих фильмов запланирована на 2025 год.
В марте 2024 года на Apple TV+ вышел комедийный боевик «Аргайл: Супершпион» британского режиссера Мэттью Вона, автора комедии «Пипец», трилогии Kingsman и супергеройского блокбастера «Люди Икс: Первый класс» с Генри Кавиллом в главной роли. Его коллегами по фильму стали Сэмюэл Л. Джексон, Брайан Крэнстон и даже певица Дуа Липа.
Ранее стало известно, что Генри Кавилл впервые станет отцом. Эту информацию британский актер подтвердил в разговоре с журналистами на премьере фильма «Министерство неджентльменских дел» в Нью-Йорке. Слухи о беременности Натали Вискузо появились днем ранее. Папарацци засняли пару в Нью-Йорке: 33-летняя женщина была одета в облегающее черное платье, которое не скрывало ее округлившегося живота.