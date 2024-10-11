Генри Кавилл сыграет главную роль в экранизации аниме «Вольтрон»

Ранее стало известно, что Генри Кавилл впервые станет отцом. Эту информацию британский актер подтвердил в разговоре с журналистами на премьере фильма «Министерство неджентльменских дел» в Нью-Йорке. Слухи о беременности Натали Вискузо появились днем ранее. Папарацци засняли пару в Нью-Йорке: 33-летняя женщина была одета в облегающее черное платье, которое не скрывало ее округлившегося живота.