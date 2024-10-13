Смотрим дома: 3 новых сериала недели

Балансирующий на стыке черной комедии, психодрамы и кровавого триллера сериал «Дорогуша» вызывает интерес прежде всего благодаря исполнительнице главной роли — глазастой Элле Пернелл из выстрелившего «Фоллаута». Ее героиня со странным именем Рианнон — закомплексованная неудачница, которую никто не замечает. В школе она терпела издевательства от популярной девочки. Сейчас босс не глядя забрасывает на ее стол пальто в лучших традициях Миранды Пристли. Однажды Рианнон освободит что-то внутри себя, и тем, кто ее обидел, мало не покажется.