Смотрим дома: 3 новых сериала недели

«Все совпадения неслучайны»
Сериал «Все совпадения неслучайны», премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале, моментально стал объектом зрительского притяжения и страстного ожидания. Ничего удивительно: оскароносная Кейт Бланшетт не каждый день снимается у оскароносного Альфонсо Куарона.
Бланшетт играет тележурналистку Кэтрин, построившую карьеру на разоблачениях высокопоставленных людей и крупных организаций. Но когда давняя измена мужу рискует стать всеобщим достоянием, ее собственная жизнь начинает рушиться. Паника в Кэтрин борется с профессиональным желанием докопаться до истины, и она пытается выяснить, кто лезет в ее жизнь.
В семисерийной драме также заняты Саша Барон Коэн, Кевин Клайн, Лесли Мэнвилл, Коди Смит-МакФи. За камерой — соратник Куарона по «Гравитации» Эммануэль Любецки.
«Чайная чашка»
Интригующий фантастический триллер «Чайная чашка» спродюсирован мастером ужасов Джеймсом Ваном и основан на романе «Кусака» Роберта Маккаммона. Сюжет сериала строится вокруг соседей-фермеров. Их не всегда счастливую, но вполне спокойную жизнь нарушает что-то странное: отключается электричество, не работают автомобили и телефоны, а некто зловещего вида сообщает, что им нельзя переходить за нарисованную краской линию. Пойманные в ловушку семьи со сложными отношениями внутри вынуждены сплотиться перед угрозой смерти.
С первых эпизодов сериал сохраняет постоянное ощущение опасности и подходит к той черте, за которой начинается настоящий хоррор. О «Чайной чашке» уже одобрительно высказался Стивен Кинг, назвав ее странной, клаустрофобной и «крипи». Актерский состав сериала возглавляет Ивонн Страховски из «Рассказа служанки».
«Дорогуша»
Балансирующий на стыке черной комедии, психодрамы и кровавого триллера сериал «Дорогуша» вызывает интерес прежде всего благодаря исполнительнице главной роли — глазастой Элле Пернелл из выстрелившего «Фоллаута». Ее героиня со странным именем Рианнон — закомплексованная неудачница, которую никто не замечает. В школе она терпела издевательства от популярной девочки. Сейчас босс не глядя забрасывает на ее стол пальто в лучших традициях Миранды Пристли. Однажды Рианнон освободит что-то внутри себя, и тем, кто ее обидел, мало не покажется.
Пернелл играет нервно и смешно, показывая, как из затравленного изгоя вылезает ярость и желание взять свою жизнь под контроль. Критики называют героиню Декстером в юбке, но с Джокером Хоакина Феникса у нее родства еще больше.