«Как будто прыгаешь с обрыва с тарзанкой»: Юра Борисов — о Каннах

Юра Борисов появился на премьере фильма «Анора», которая накануне состоялась в столичном кинотеатре «Художественный». Актер вышел на красную дорожку в сопровождении своей жены, актрисы Анны Шевчук.
В беседе с Кино Mail Борисов рассказал о том, как публика встречала его на Каннском кинофестивале, где он с коллегами впервые презентовал «Анору». По словам артиста, он не помнит подробностей этого события.
«Сложно что-то запомнить. Там такой большой зал, так много людей, эмоций в этот момент, что ты как будто бы прыгаешь с обрыва с тарзанкой. И все это быстро проносится», — отметил Борисов.
В центре сюжета фильма — 25-летняя девушка Анора (Майки Мэдисон), которая занимается эскортом в Бруклине. Она знакомится с 21-летним Ваней (Марк Эйдельштейн), сыном российского олигарха, и выходит за него замуж.
Однако родители молодого человека (Дарья Екамасова и Алексей Серебряков) против этого союза. Они приезжают в Америку, чтобы аннулировать брак.
Напомним, фильм «Анора» режиссера Шона Бэйкера получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале.