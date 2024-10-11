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«Как будто прыгаешь с обрыва с тарзанкой»: Юра Борисов — о Каннах

Актер поделился впечатлениями от мировой премьеры «Аноры»
Юра Борисов
Юра Борисов

Юра Борисов появился на премьере фильма «Анора», которая накануне состоялась в столичном кинотеатре «Художественный». Актер вышел на красную дорожку в сопровождении своей жены, актрисы Анны Шевчук.

В беседе с Кино Mail Борисов рассказал о том, как публика встречала его на Каннском кинофестивале, где он с коллегами впервые презентовал «Анору». По словам артиста, он не помнит подробностей этого события.

«Сложно что-то запомнить. Там такой большой зал, так много людей, эмоций в этот момент, что ты как будто бы прыгаешь с обрыва с тарзанкой. И все это быстро проносится», — отметил Борисов.

В центре сюжета фильма — 25-летняя девушка Анора (Майки Мэдисон), которая занимается эскортом в Бруклине. Она знакомится с 21-летним Ваней (Марк Эйдельштейн), сыном российского олигарха, и выходит за него замуж.

Однако родители молодого человека (Дарья Екамасова и Алексей Серебряков) против этого союза. Они приезжают в Америку, чтобы аннулировать брак.

Напомним, фильм «Анора» режиссера Шона Бэйкера получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале.