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Состояние здоровья Василия Ливанова ухудшилось

В НИИ имени Склифосовского сообщили, что актер остается в реанимации отделения неврологии
Василий Ливанов
Василий ЛивановИсточник: PersonaStars

Состояние народного артиста РСФСР Василия Ливанова, госпитализированного в Москве в конце сентября, ухудшилось. Подробности стали известны журналистам РИА «Новости» от врачей НИИ имени Склифосовского.

Отмечается, что оно оценивается как тяжелое. Актер остается в реанимации отделения неврологии.

Ранее сообщалось, что Василия Ливанова ввели в медикаментозную кому из-за ухудшения состояния.

Ливанов стал широко известен советскому и российскому зрителю после роли детектива в цикле фильмов «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона». Кроме того, Ливанов исполнил роли и в десятках других картин, а также озвучивал персонажей популярных советских мультфильмов.