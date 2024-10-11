Базилио, скоморох у Тарковского и охотник за стульями: 8 ярких ролей Ролана Быкова

Актерский талант Ролан Быков развивал с детства. Однажды он увидел, как его бабушка гадает на картах, и решил повторить за ней: взяв колоду и напустив на себя загадочности, он сообщил одной женщине, что ее пропавший без вести на Великой Отечественной войне муж вернется через три дня, и это предсказание сбылось. После этого по Йошкар-Оле, где семья Быкова находилась в эвакуации, прокатился слух о мальчике-провидце. Ролан с удовольствием продолжил играть роль предсказателя — ему верили и даже платили за прогнозы.
С будущей профессией Быков определился быстро, но во ВГИКе, ГИТИСе и в Школе-студии МХАТ ему отказали из-за невысокого роста (158 см) и плохой дикции. Шанс стать профессиональным актером дало Высшее театральное училище имени Щукина — там Ролана приняли, и уже во время учебы он проявил себя как одаренный артист и постановщик.
За свою карьеру Ролан Быков сыграл более чем в 100 фильмах и сам выпустил более десяти. Особое место в его творчестве занимали проекты для детей: начав карьеру в Московском театре юного зрителя, Быков неоднократно возвращался к образам сказочных героев в кино. Часто он снимался в собственных фильмах — «Айболит-66», «Автомобиль, скрипка и собака Клякса», драме «Чучело» и других картинах. При этом власть к актеру относилась настороженно: в его работах начальство находило критику политики, министр культуры СССР Екатерина Фурцева лично отстранила Быкова от роли Пушкина в одной из постановок, а военная драма «Комиссар» с участием артиста четверть века пролежала запрещенной.
Вспоминаем, благодаря каким фильмам Ролан Быков обрел популярность и завоевал любовь миллионов зрителей.
«Андрей Рублев»
Фильм Андрея Тарковского, рассказывающий о Руси XV века и жизни иконописца Рублева, состоит из нескольких новелл. Ролан Быков сыграл центрального героя в одной из них — он появился в роли скомороха. Большую часть новеллы его персонаж развлекает крестьян — танцует, бьет в бубен, поет и насмехается над боярами, пока его не задерживают княжеские дружинники.
Весь номер Быков поставил сам: он отказался от помощи балетмейстера, заявив, что у скоморохов их не было, а еще сочинил частушки. Готовясь к работе, актер изучил фольклор того времени — в нем было много нецензурной лексики, поэтому Быков написал собственный текст, более приличный. Получилось настолько убедительно, что после съемок филологи и консультанты фильма попросили у артиста ссылки на малоизвестный древнерусский источник. При этом образ скомороха в фильме — метафорический.
«Андрей Рублев, Бориска, даже безымянный Скоморох — все они художники, так или иначе проходящие, подобно Христу, крестный путь, страдающие, искупающие собой, собственной кровью, муками совести грехи русского народа. И даже не грехи, а темноту русского народа», — писал кандидат филологических наук Александр Галкин в эссе «Ностальгия по жертвоприношению», опубликованном в 2010 году в журнале «Юность».
«Служили два товарища»
Действие драмы Евгения Карелова «Служили два товарища» разворачивается в годы Гражданской войны. В центре истории — взаимоотношения двух красноармейцев, Андрея Некрасова (Олег Янковский) и Ивана Карякина, которого сыграл Ролан Быков. В их распоряжение попадает трофейная кинокамера, и Некрасову поручают снять с аэроплана расположение вражеских белогвардейских войск. В помощники ему назначают Карякина.
Герой Быкова — бывший командир роты, разжалованный в солдаты за самосуд над предателем. У этого решительного и прямолинейного мужчины «глаз на врагов революции очень зоркий», как он заявляет сам. Вот и Некрасов кажется ему не вполне надежным. Карякин собирается присматривать за ним, но герои вместе попадают в плен, оказываются на грани расстрела, и эти испытания их сближают, делая верными товарищами. Стоит посмотреть фильм и потому, что в нем собрался цвет советского кино: Анатолий Папанов, Владимир Высоцкий, Алла Демидова, Ия Саввина, Николай Крючков и другие звезды.
«Большая перемена»
Комедия Алексея Коренева «Большая перемена» рассказывает о буднях 9 «А» класса вечерней школы. Большинство учеников — взрослые, работающие люди, которые не хотят сидеть за партами; есть и откровенные прогульщики — например, Гена Ляпишев (Виктор Проскурин), сбегающий с уроков ради танцев. Ролан Быков сыграл его напарника по заводскому цеху — Александра Трофимовича Петрыкина.
Петрыкин берется за перевоспитание героя, причем собирается сделать из Геннадия совершенного человека — такого, как «Давид» Микеланджело, чье изображение он показывает ему. Мужчина водит Ляпишева на лекции и культурные мероприятия, беспокоится о его учебе, при этом они проводят так много времени вместе, что личная жизнь каждого из них начинает трещать по швам. Тем не менее чудо все же случается — Гена внезапно обретает огромный интерес к образованию.
«Приключения Буратино»
В советском кинематографе есть несколько «народных» котов: Матроскин, озвученный Олегом Табаковым, Матвей из «Новогодних приключений Маши и Вити» в исполнении Михаила Боярского и, конечно, Базилио Ролана Быкова. Плутоватый, пронырливый, побитый жизнью (и будто бы молью), облезлый, но все равно уверенный в своей неотразимости и поющий с интонациями Луи Армстронга — таким получился герой Быкова в фильме Леонида Нечаева «Приключения Буратино».
Актер и его жена Елена Санаева мечтали вместе сняться в кино, при этом предложение сыграть Базилио и Алису сначала восприняли как розыгрыш. Зато после утверждения быстро вошли во вкус: сами участвовали в создании костюмов и грима, много импровизировали, а исполненная ими песня «Какое небо голубое» стала шлягером. По воспоминаниям коллег, Быков придумывал для своего персонажа трюки. Он решил, что просящий милостыню Базилио должен скатиться кубарем по лестнице. Чтобы смягчить падение, Быков тайно отвинтил сиденье в автобусе, на котором передвигалась съемочная группа, и скатывался на нем. Реквизит быстро разодрался в клочья, и когда водитель увидел это, полез в драку с актером: их разняли, а режиссер пообещал лично уладить вопрос с сиденьем.
«Про Красную Шапочку»
На волне успеха «Приключений Буратино» Леонид Нечаев взялся за сказку «Красная Шапочка»: вместе со сценаристом Инной Веткиной он придумал продолжение истории, ввел новых персонажей и сделал более объемными образы уже известных героев. Одной из заметных фигур в фильме стал охотник, которого сыграл Ролан Быков. Благородный, смелый и мудрый с виду, на деле он оказывается трусливым и лживым. Рассказывая всем о своих подвигах, в опасной ситуации он вовсе не торопится спасать Красную Шапочку и вынуждает ее разбираться с семьей волков самостоятельно.
В противовес своему герою на съемках Ролан Быков проявлял внимание и заботу к младшим коллегам. Когда снимали сцену, в которой Шапочка попадает под ливень, актер сильно волновался, что Яна Поплавская простудится. Он постоянно подходил к ней и промок сам, а еще в знак солидарности предложил добавить эпизод, в котором охотник выходит под потоки дождя.
«12 стульев»
Одноименный роман Ильфа и Петрова в 1971 году экранизировал Леонид Гайдай, а спустя пять лет — Марк Захаров, в его версии и сыграл Ролан Быков. Он исполнил роль отца Федора — священника, который на исповеди узнал о спрятанных бриллиантах, оставил службу в церкви и отправился на их поиски. Наравне с Остапом Бендером и Кисой Воробьяниновым он охотится за стульями и сокровищем, но неудачи преследуют его на каждом шагу.
Часто поклонники романа спорят, кто сыграл Федора убедительнее — Ролан Быков или Михаил Пуговкин в фильме Гайдая. Каждый актер раскрыл героя по-своему: если Пуговкин создал образ простоватого и глуповатого авантюриста, то Быков — уверенного в себе, хладнокровного дельца, который выглядит не менее нелепо и комично.
«По семейным обстоятельствам»
Когда Алексей Коренев снимал комедийную мелодраму «По семейным обстоятельствам», у Ролана Быкова был плотный график, и он мог провести на съемках «По семейным обстоятельствам» только один день. Задача казалась выполнимой — актеру дали эпизодическую роль, но на деле все оказалось куда сложнее. Съемочной группе никак не удавалось доснять сцену с Быковым — он доводил всех до слез от смеха.
Ролан Быков сыграл логопеда, который не выговаривает половину букв: исправляет «фефекты фикции» и принимает на «улице кой-кого», то есть Горького. Забавно коверкая слова, актер сохранял настолько невозмутимый вид, что его партнер по кадру Евгений Евстигнеев не мог перестать смеяться и еле сдерживал слезы. Это можно заметить и во время просмотра: режиссер смирился и решил не переснимать сцену в очередной раз. «Евстигнеев был человеком очень смешливым, но в сочетании с игрой Быкова его смех был уместен, он только усилил эпизод, хоть и получается, что актер раскололся», — вспоминал оператор картины Анатолий Мукасей.
«Серые волки»
Одна из последних актерских работ Ролана Быкова — роль Никиты Хрущева в политическом детективе Игоря Гостева «Серые волки». Фильм рассказывает об отстранении Хрущева от власти — зарождении заговора против первого секретаря ЦК КПСС и его претворении в жизнь.