Базилио, скоморох у Тарковского и охотник за стульями: 8 ярких ролей Ролана Быкова

Актер и его жена Елена Санаева мечтали вместе сняться в кино, при этом предложение сыграть Базилио и Алису сначала восприняли как розыгрыш. Зато после утверждения быстро вошли во вкус: сами участвовали в создании костюмов и грима, много импровизировали, а исполненная ими песня «Какое небо голубое» стала шлягером. По воспоминаниям коллег, Быков придумывал для своего персонажа трюки. Он решил, что просящий милостыню Базилио должен скатиться кубарем по лестнице. Чтобы смягчить падение, Быков тайно отвинтил сиденье в автобусе, на котором передвигалась съемочная группа, и скатывался на нем. Реквизит быстро разодрался в клочья, и когда водитель увидел это, полез в драку с актером: их разняли, а режиссер пообещал лично уладить вопрос с сиденьем.