Суд отказался исключить Анатолия Белого из реестра иноагентов

Суд пришел к выводу, что актер «осуществляет политическую деятельность в форме распространения мнений о принимаемых органами публичной власти решениях при проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, участвует в создании сообщений и материалов, распространяемых для неограниченного круга лиц, а также находится под иностранным влиянием». При этом отмечается, что доводы защиты Белого о незаконности принятого решения из-за неполучения его доверителем распоряжения Минюста суд не убедили.