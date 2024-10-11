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Суд отказался исключить Анатолия Белого из реестра иноагентов

Замоскворецкий суд отказался снять с актера cтатус иноагента
Анатолий Белый
Анатолий БелыйИсточник: Legion-Media.ru

Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить актера театра и кино Анатолия Белого (внесен Минюстом в реестр иноагентов), чья настоящая фамилия Вайсман, из реестра иностранных агентов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

Актер был признан иноагентом в декабре прошлого года. После этого Белый обжаловал решение.

Однако суд изучил записи артиста в социальных сетях, а также интервью многочисленным зарубежными СМИ и проектам, многие из которых признаны иноагентами или нежелательными организациями, и пришел к выводу, что Белый выступает против специальной военной операции.

Суд пришел к выводу, что актер «осуществляет политическую деятельность в форме распространения мнений о принимаемых органами публичной власти решениях при проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, участвует в создании сообщений и материалов, распространяемых для неограниченного круга лиц, а также находится под иностранным влиянием». При этом отмечается, что доводы защиты Белого о незаконности принятого решения из-за неполучения его доверителем распоряжения Минюста суд не убедили.

Ранее Анатолий Белый оценил свою востребованность в Израиле.