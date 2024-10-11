Аарон Тейлор-Джонсон назван самым красивым мужчиной

Британский пластический хирург Джулиан де Сильва уже не в первый раз составляет топ-10 самых красивых мужчин согласно «золотому сечению». Лидер рейтинга 2024 года — 34-летний Аарон Тейлор-Джонсон, пишет Daily Mail.
Ему пророчат роль нового Джеймса Бонда во франшизе об агенте 007, а еще он сыграл Вронского в «Анне Карениной» Джо Райта. По мнению эксперта, лицо актера на 93,04% соответствует «золотому сечению».
У него практический идеальные овал лица (99,2%) и нос (98,8%). Подбородок знаменитости соответствует «золотому сечению» на 95%, расстояние между глаз — на 89%, расстояние между носом и губами — на 89,6%, а сами губы — на 86%.
Золотое сечение — это отношение частей к целому, при котором большая часть относится к меньшей так же, как целое относится к большей части. Оно приблизительно равно 1,618.
Серебро у Люсьена Лависконта (92,41%), звезды мелодрамы «Эмили в Париже». Бронза у Пола Мескала (92,38%) — сердца зрителей ирландский актер завоевал благодаря сериалу «Нормальные люди», а в ноябре предстанет в главной роли в новом фильме Ридли Скотта «Гладиатор 2».
Звезда «Бэтмена» Роберт Паттинсон (92,15%) на четвертой строчке, следом за ним — актер из сериалов «Властелин колец: Кольца власти» и «Медленные лошади» Джек Лауден (90,33%).
Почетное шестое место досталось ветерану Голливуда Джорджу Клуни (89,9%). Седьмое — звезде блокбастера «Безумный Макс: Дорога ярости» Николасу Холту (89,84%).
Чарльз Мелтон (88,46%) из драмы «Май декабрь» и сериала «Ривердэйл» — номер восемь в рейтинге красивых мужчин. Девятую позицию «забрал» Идрис Эльба (87,94%). Замыкает рейтинг индийский актер Шах Рукх Кхан (86,76%).
Как именно де Сильва составлял выборку артистов для проведения оценки, в публикации не уточняется.
В прошлом году лидером такого рейтинга пластический хирург назвал Реге-Жан Пейджа (герцог Гастингс в сериале «Бриджертоны»). Его лицо соответствовало принципу «золотого сечения» на 93,65%. В тройку лидеров также попали Крис Хемсворт (93,53%) и Майкл Джордан (93,46%).
Один из сторонников «золотого сечения» — пластический хирург Стивен Марквардт. В 2002 году он заявил, что именно оно определяет красивые пропорции лица. Хирург создал маску красоты, которая основана на таком принципе. Впрочем, некоторые ученые предостерегают от поисков золотого сечения в человеческом теле. Считается, что маска красоты Марквардта связана с ограниченной выборкой. Пластический хирург анализировал пропорции лиц моделей и актеров, когда изучал «привлекательные» лица.
Ранее Аарон Тейлор-Джонсон снялся топлес с 57-летней женой.