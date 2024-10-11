Аарон Тейлор-Джонсон назван самым красивым мужчиной

Один из сторонников «золотого сечения» — пластический хирург Стивен Марквардт. В 2002 году он заявил, что именно оно определяет красивые пропорции лица. Хирург создал маску красоты, которая основана на таком принципе. Впрочем, некоторые ученые предостерегают от поисков золотого сечения в человеческом теле. Считается, что маска красоты Марквардта связана с ограниченной выборкой. Пластический хирург анализировал пропорции лиц моделей и актеров, когда изучал «привлекательные» лица.