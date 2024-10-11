Асмус, Робак, Банщикова на закрытии кинофестиваля российского кино

В Геленджике состоялась торжественная церемония закрытия 2-го фестиваля актуального российского кино «Маяк», проходившего с 5 по 10 октября.
Среди гостей вечера были Кристина Асмус, Александр Робак, Анна Банщикова, Евгения Громова, Макар Хлебников, Александр Хант, Алексей Герман-мл., Владимир Мишуков, Дарья Савельева, Антон Пампушный, Дарья Харченко и другие звезды.
Церемонию закрытия начала ее ведущая, журналист Евгения Милова, выразившая благодарность организаторам фестиваля. Перед вручением первой награды на сцену также вышла еще одна гостья фестиваля — такса Федора.
Победители главного конкурса
Награды среди полнометражных фильмов распределяло жюри в составе режиссера монтажа и продюсера Мухарам Кабуловой, актера и фотографа Владимира Мишукова, режиссера и сценаристки Любови Мульменко, продюсера Ольги Филипук и оператора Алишера Хамидходжаева.
Гран-при получил драматический триллер «Кончится лето» режиссеров Владимира Мункуева и Максима Арбугаева. Фильм с Юрой Борисовым и Макаром Хлебниковым в главных ролях рассказывает историю двух братьев, вынужденных пуститься в бега сквозь череду трагических событий.
Вручая приз, Любовь Мульменко отметила, что это ансамблевая награда: «По регламенту фестиваля, гран-при — это приз, который не сочетается с другими призами. Если фильм получает гран-при, больше он не может получить ничего. Таким образом, ты теряешь возможность отметить солистов ради того, чтобы наградить весь оркестр. Учитывая, что это самый ансамблевый, с нашей точки зрения, приз, то есть для всей команды, которая делает кино, мы решили его отдать команде “Кончится лето”».
Принимая награду, Максим Арбугаев произнес слова благодарности якутской земле: «Когда нам нужен был дождь, он шел. Когда нам нужен был туман, появлялся туман. Когда нам нужно было солнце, светило солнце».
Макар Хлебников поделился чувствами, вызванными работой над «Кончится лето»: «Это был один из тех случаев, когда вся съемочная группа стала нашими друзьями. Это очень важное кино. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие, потому что это было очень тяжело как для съемочной группы, так и для актеров. Эмоционально это забрало много энергии, и мне очень приятно получить ее здесь».
«Особое упоминание жюри» досталось черно-белой драме дебютантки Ренаты Джало «На этой земле». Объявляя победителя, Владимир Мишуков отметил, что «дарование этого человека несомненно, а творческие крылья очень видны», и зачитал строчки из стихотворения Арсения Тарковского. «И это снилось мне, и это снится мне. И это мне еще когда-нибудь приснится. И повторится все, и все довоплотится, и вам приснится все, что видел я во сне». Второй наградой для фильма стал приз за лучшую операторскую работу, который получила оператор картины Екатерина Смолина.
Лучшим дебютом фестиваля стала картина «Папа умер в субботу» режиссера Заки Абдрахмановой. В центре истории — девушка Айко, которая возвращается в родное село на похороны отца и сталкивается со своим травматичным прошлым.
Лучшие актеры и другие награды
Лучшим актером признали Максима Стоянова, сыгравшего в криминальной комедии «Джекпот». Его герой — неудачник Игорь Хлебников, который по ошибке становится обладателем крупной суммы денег, однако счастья ему это не приносит. «Этому актеру очень идут главные роли», — заметила Мухарам Кабулова. Постановщик фильма Александр Хант получил награду как лучший режиссер.
Евгения Громова, сыгравшая главную героиню в фильме «Агния», стала обладательницей награды за лучшую женскую роль. Картина — драмеди о потомственной печнице из северного городка, которая идет на неожиданные меры ради себя и своего сына.
Награду за лучший сценарий вручили автору и постановщице «Агнии» Павле Стратулат. «В этом сценарии есть очаровательные диалоги, непредсказуемые персонажи, причудливо устроенный мир и, самое главное, там есть авторская интонация. Очень важно, когда автор следует своей интонации вместо того, чтобы следовать чужим шаблонам», — отметила Любовь Мульменко, вручая приз.
Призы для короткометражного кино
Жюри программы короткого метра, режиссер Михаил Местецкий, актриса Дарья Савельева и сценарист Савва Минаев вручили приз за лучший фильм Кристине Пановой, режиссеру ленты «Хребет». Герой фильма — тюремный врач, оказывающийся перед тяжелым моральным выбором.
Особого упоминания с формулировкой «За последний клочок надежды» удостоился короткометражный фильм «Клок» Лианы Сукиасян.
Без наград остались мистический триллер Ильи Хотиненко «Кинопленка № 8» с Кристиной Асмус и Даниилом Воробьевым, драма о семейной трагедии «Вечная зима» Николая Ларионова с Александром Робаком, якутская притча «Белый пароход» Инги Шепелевой и докудрама «Пепел и Доломит» Томы Селивановой.
Программный директор фестиваля Стас Тыркин призвал авторов фильмов, не получивших призов, не расстраиваться: «В программе нет ни одного лишнего фильма. Я горжусь этой программой и горжусь всеми вами».
Продюсер Антон Малышев выразил благодарности спонсорам и партнерам, отметив, что этот кинофестиваль создается близкими по духу людьми. После чего объявил 2-й фестиваль «Маяк» закрытым.
2-й фестиваль актуального российского кино «Маяк» прошел в Геленджике с 5 по 10 октября. Цель смотра — привлечь внимание к талантливым авторским картинам, а также обозначить ориентиры для кинематографистов и перспективы развития отрасли. Организатор кинофестиваля — Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм».