Асмус, Робак, Банщикова на закрытии кинофестиваля российского кино

«Особое упоминание жюри» досталось черно-белой драме дебютантки Ренаты Джало «На этой земле». Объявляя победителя, Владимир Мишуков отметил, что «дарование этого человека несомненно, а творческие крылья очень видны», и зачитал строчки из стихотворения Арсения Тарковского. «И это снилось мне, и это снится мне. И это мне еще когда-нибудь приснится. И повторится все, и все довоплотится, и вам приснится все, что видел я во сне». Второй наградой для фильма стал приз за лучшую операторскую работу, который получила оператор картины Екатерина Смолина.