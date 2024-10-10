Солист «Руки Вверх!» раскрыл, какие личные вещи передал для съемок фильма о группе

Накануне Сергей Жуков говорил, что в фильме «Руки Вверх!», который выйдет в прокат 10 октября, раскроют секреты многих песен группы. По его словам, в картине не будет показана вся история коллектива. Вместо этого зрителям покажут «мужскую историю Золушки», сказал Жуков. Он добавил, что посыл фильма заключается в том, что людям не стоит ничего бояться, нужно «творить и верить».