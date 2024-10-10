Стивен Сигал высказал уверенность в победе России в СВО

Артист подчеркнул, что считает себя русским. «Мои предки были из России. Я уверен, что главная причина, по которой мы победим, заключается в том, что мы правы. Я верю, что это война между добром и злом. Я верю, что Бог на нашей стороне. Вот почему мы победим», — сказал он в документальном фильме «Во имя справедливости».