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Стивен Сигал высказал уверенность в победе России в СВО

Актер снял документальный фильм «Во имя справедливости»
Стивен Сигал
Стивен СигалИсточник: PersonaStars

Американский актер и продюсер, спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал высказал уверенность, что Россия одержит победу в специальной военной операции (СВО) на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Артист подчеркнул, что считает себя русским. «Мои предки были из России. Я уверен, что главная причина, по которой мы победим, заключается в том, что мы правы. Я верю, что это война между добром и злом. Я верю, что Бог на нашей стороне. Вот почему мы победим», — сказал он в документальном фильме «Во имя справедливости».

Ранее Стивен Сигал заявил о готовности лично сражаться за Россию в рамках проведения спецоперации.