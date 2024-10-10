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Беременная Марго Робби показала фигуру в облегающем платье

Актриса восхитила поклонников своим образом

Голливудская актриса Марго Робби восхитила интернет-пользователей выходом в облегающем платье. Фото и комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

Беременная Марго Робби была замечена 9 октября в Лос-Анджелесе. Актриса появилась на публике в черном облегающем макси-платье, к которому добавила кардиган, сетчатые балетки, золотую цепочку, серьги-кольца, вместительную сумку на плечо и солнцезащитные очки. Знаменитость распустила волосы и отказалась от косметики.

Читатели Daily Mail восхитились внешним видом Марго Робби.

«Она выглядит счастливой и красивой», «Она прекрасна», «Она выглядит чудесно. Я думаю, у нее будет девочка», «Выглядит стильно и комфортно», — писали интернет-пользователи в комментариях.

Марго Робби встретила своего будущего мужа Тома Акерли в 2013 году на съемках драмы о Второй мировой войне «Французская сюита», где Акерли был помощником режиссера. Спустя три года, в декабре 2016 года, они поженились. Примечательно, что пара не объявляла о своей помолвке. О беременности актрисы стало известно 7 июля.

Ранее беременную Марго Робби засняли в крошечном бикини на пляже.