Фильм «Вечная зима» с Александром Робаком покажут на фестивале в Стамбуле

В рамках основной конкурсной программы кинофестиваля Bosphorus Film Festival состоится международная премьера картины Николая Ларионова «Вечная зима» с Александром Робаком и Юлией Марченко в главных ролях. Об этом сообщили в пресс-службе кинокомпании «Централ Партнершип».
По сюжету, семейная пара теряет сына-подростка, он гибнет в уличной драке. Владимир (Александр Робак) и Елена (Юлия Марченко) по-разному проживают эту трагедию. Мать подростка пытается разобраться с прошлым и собственными чувствами, а отец становится одержим местью и стремится восстановить справедливость. Теперь безутешным родителям предстоит сохранить отношения и найти силы жить дальше.
Помимо Александра Робака и Юлии Марченко, в фильме сыграли Сергей Грузинов («Зверобой»), Олег Ягодин («Чувства Анны»), Александр Новиков («Лада Голд»). Зрительская премьера в Москве пройдет в кинотеатре «Художественный» 14 октября, а в Санкт-Петербурге первым зрителям фильм покажут в кинотеатре Angleterre Cinema Lounge 16 октября. В широкий прокат картина выйдет 31 октября.
После этого фильм будет представлен на международном кинофестивале Bosphorus Film Festival, который пройдет с 18 по 25 октября в Стамбуле. За производство картины отвечает кинокомпания «Альянс», при поддержке Министерства культуры РФ и фонда «Кинопрайм».
Как отметил режиссер и автор сценария Николай Ларионов, фильм уже был представлен на фестивале актуального российского кино «Маяк».
«Очень приятно после “Маяка” сразу отправиться на зарубежный смотр, причем в основной конкурс, где среди других десяти фильмов — участники и победители кинофестивалей в Венеции, Торонто, Берлине, Локарно и Карловых Варах, а также продюсерская работа великого классика мирового кино Марко Беллоккьо», — отметил Ларионов.
Исполнитель главной роли, 50-летний Александр Робак, долгий период играл лишь эпизодические роли. Однако в последнее время вышло много фильмов и сериалов, в которых у него главные или ключевые роли. Среди них «Жиза», «Честный развод», «Потерянные». Картина «Снегирь» Бориса Хлебникова, где Робак сыграл капитана рыболовецкого судна, получила «Золотого орла» в главной номинации «Лучший игровой фильм».