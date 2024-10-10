Фильм «Вечная зима» с Александром Робаком покажут на фестивале в Стамбуле

Исполнитель главной роли, 50-летний Александр Робак, долгий период играл лишь эпизодические роли. Однако в последнее время вышло много фильмов и сериалов, в которых у него главные или ключевые роли. Среди них «Жиза», «Честный развод», «Потерянные». Картина «Снегирь» Бориса Хлебникова, где Робак сыграл капитана рыболовецкого судна, получила «Золотого орла» в главной номинации «Лучший игровой фильм».