Мила Кунис появилась на премьере фильма «Отец года»

В фильме «Отец года» Мила Кунис исполняет роль Грейс, дочери успешного арт-дилера Энди. Когда молодая жена Энди уезжает на три месяца, оставляя его с маленькими близнецами, он обращается за помощью к Грейс, пытаясь переложить на нее заботу о детях.