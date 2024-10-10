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Мила Кунис появилась на премьере фильма «Отец года»

Компанию на красной дорожке ей составил коллега по картине Майкл Китон

Накануне в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма «Отец года». Мероприятие посетила Мила Кунис, снявшаяся в картине.

Мила Кунис
Мила КунисИсточник: Legion-Media.ru

Для выхода в свет актриса облачилась в белое асимметричное платье из новой осенне-зимней коллекции Brandon Maxwell. На красной дорожке вместе с ней позировал коллега по фильму Майкл Китон.

В фильме «Отец года» Мила Кунис исполняет роль Грейс, дочери успешного арт-дилера Энди. Когда молодая жена Энди уезжает на три месяца, оставляя его с маленькими близнецами, он обращается за помощью к Грейс, пытаясь переложить на нее заботу о детях.

Ранее Эштон Кутчер и Мила Кунис впервые за долгое время вышли на публику с детьми.