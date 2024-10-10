Харрисбург
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Исполнитель роли Гэндальфа признался в копировании своего образа

Иэн МакКеллен заявил, что вдохновлялся выступлениями Толкина
Кадр из фильма «Властелин колец: Две крепости»
Кадр из фильма «Властелин колец: Две крепости»

Культовый актер, сэр Иэн МакКеллен, раскрыл секрет роли Гэндальфа из «Властелина колец». Об этом артист сообщил в интервью Entertainment Weekly.

Как признался МакКеллен, образ волшебника он позаимствовал непосредственно у писателя Джона Толкина, автора произведений о Средиземье.

«Когда-то мы нашли видеозапись, где Толкин читает “Хоббита”. Было приятно слышать его бархатный профессорский голос. Он ведь был университетским преподавателем! Позже я все время думал о нем, надевая костюм Гэндальфа», — рассказал он.

Ранее стало известно, что актер очень хотел бы вернуться к своей роли в новых проектах во вселенной Толкина.