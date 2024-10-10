Звезда сериала «Жить жизнь» рассказал о борьбе с депрессией

«Но я верю, что мы не просто так встречаемся с людьми. Опыт, через который мы прошли вместе и которым поделились друг с другом, был очень важным. Она сделала из меня настоящего мужчину, а я, наверное, из нее — настоящую женщину. Мне было больно отдирать большой кусок своей жизни, даже себя самого. Но, видимо, мы не справились с нашим чувством», — рассказал Ценев в интервью журналу «Атмосфера».