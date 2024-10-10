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Звезда сериала «Жить жизнь» рассказал о борьбе с депрессией

Владислав Ценев признался, что очень тяжело переживал разрыв с девушкой, с которой был в отношениях шесть лет
Владислав Ценев
Владислав Ценев

Владислав Ценев признался, что однажды впал в депрессию, которая длилась несколько лет. В такое состояние актер пришел из-за расставания с девушкой, с которой был в отношениях шесть лет.

По словам звезды сериала «Жить жизнь», инициатором разрыва стал он, так как понял, что устал. Изначально актер предложил девушке взять недолгую паузу, а за полмесяца он понял, что им нужно окончательно расстаться.

«Но я верю, что мы не просто так встречаемся с людьми. Опыт, через который мы прошли вместе и которым поделились друг с другом, был очень важным. Она сделала из меня настоящего мужчину, а я, наверное, из нее — настоящую женщину. Мне было больно отдирать большой кусок своей жизни, даже себя самого. Но, видимо, мы не справились с нашим чувством», — рассказал Ценев в интервью журналу «Атмосфера».

После этого актер понял, что сам не справится со своим состоянием, и решил обратиться к специалистам. Звезда сериала «Медиатор» отметил, что изначально он копался в себе и довел себя до депрессии.

Ценев пошел к врачу, который выписал ему антидепрессанты, но от них ему стало только хуже. В итоге на помощь пришла бывшая девушка, которая занималась духовными практиками и на время помогала ему выходить из сложного эмоционального состояния.

«Но все равно этого не хватало, и я обратился к психотерапевту в родной Уфе. И опыт был не лучший, человек применял абсолютно манипулятивный метод. После двух часов терапии я ощущал, что мне вскрыли мозг, расковыряли, закрыли и сказали: “Делай с этим что-нибудь”», — признался актер.

После работы над собой он заметил, что с ним стали происходить странные вещи. Но спустя время Ценев понял, что это не случайности, а результат его действий. Сейчас артист старается не говорить о личной жизни.