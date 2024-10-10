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Скарлетт Йоханссон оказалась самой популярной среди мошенников звездой

Специалисты по кибербезопасности составили рейтинг знаменитостей, чьи имена чаще всего используют злоумышленники
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт ЙоханссонИсточник: Legion-Media.ru

Скарлетт Йоханссон возглавила список звезд, чье имя чаще всего используют мошенники. Рейтинг составила компания по кибербезопасности McAfee. Звезду франшизы «Мстители» используют для фейковой рекламы сомнительной продукции, которая создается с помощью ИИ.

Йоханссон рассказывала, что ранее компания OpenAI попросила ее предоставить свой голос для роботизированного помощника. Однако актриса отказалась с ними сотрудничать. Впрочем, это не остановило компанию, и она создала похожий голос, но вскоре была вынуждена его удалить, так как Йоханссон пригрозила судебным иском.

В списке, который опубликовала McAfee, также присутствуют такие звезды, как Кайли Дженнер, Тейлор Свифт, Том Хэнкс, Аня Тейлор-Джой, Блейк Лайвли, Джонни Депп и другие.

Ранее Том Хэнкс сообщил, что мошенники с помощью искусственного интеллекта делают рекламу с его участием для продажи лекарств.

«Эта реклама была создана без моего согласия, мошенническим путем и с помощью ИИ. Я не имею никакого отношения к этим сообщениям, продуктам и методам лечения или к представителям, рекламирующим эти методы лечения», — говорил тогда актер.