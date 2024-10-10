Скарлетт Йоханссон оказалась самой популярной среди мошенников звездой

Йоханссон рассказывала, что ранее компания OpenAI попросила ее предоставить свой голос для роботизированного помощника. Однако актриса отказалась с ними сотрудничать. Впрочем, это не остановило компанию, и она создала похожий голос, но вскоре была вынуждена его удалить, так как Йоханссон пригрозила судебным иском.