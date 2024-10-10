Скарлетт Йоханссон оказалась самой популярной среди мошенников звездой

Скарлетт Йоханссон возглавила список звезд, чье имя чаще всего используют мошенники. Рейтинг составила компания по кибербезопасности McAfee. Звезду франшизы «Мстители» используют для фейковой рекламы сомнительной продукции, которая создается с помощью ИИ.
Йоханссон рассказывала, что ранее компания OpenAI попросила ее предоставить свой голос для роботизированного помощника. Однако актриса отказалась с ними сотрудничать. Впрочем, это не остановило компанию, и она создала похожий голос, но вскоре была вынуждена его удалить, так как Йоханссон пригрозила судебным иском.
В списке, который опубликовала McAfee, также присутствуют такие звезды, как Кайли Дженнер, Тейлор Свифт, Том Хэнкс, Аня Тейлор-Джой, Блейк Лайвли, Джонни Депп и другие.
Ранее Том Хэнкс сообщил, что мошенники с помощью искусственного интеллекта делают рекламу с его участием для продажи лекарств.
«Эта реклама была создана без моего согласия, мошенническим путем и с помощью ИИ. Я не имею никакого отношения к этим сообщениям, продуктам и методам лечения или к представителям, рекламирующим эти методы лечения», — говорил тогда актер.