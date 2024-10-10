Юлия Высоцкая показала себя в молодости

51-летняя актриса Юлия Высоцкая показала свою фотографию в молодости. Судя по подписи, она была сделана Андреем Кончаловским в Лондоне. Архивный снимок актриса выложила на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Фотография была сделана через год после знакомства Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского. На снимке Высоцкая с длинными волосами, одета в молодежную футболку и черную объемную куртку. «А губы уткой и тогда умели», — подписала снимок актриса. Скорее всего, снимок сделан во время обучения Высоцкой в Лондонской академии музыкального и драматического искусства, которую она окончила в 1998 году.
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский познакомились на фестивале «Кинотавр» в Сочи в 1996 году, а в 1998-м поженились. У пары есть двое детей — сын Петр и дочь Мария. Молодому человеку 21 год, он учится в МАРХИ на архитектора. Дочь в 2013 году попала в ДТП и впала в кому. Супруги крайне мало говорят о дочери и ее состоянии.
Ранее Юлия Высоцкая поделилась, как Кончаловский предложил ей выйти за него замуж. По ее словам, это случилось во время перелета из Майами на Ямайку. Актриса призналась, что не восприняла предложение мужчины всерьез. «Мы поржали. Я сказала как бы «да», но вообще не понимала, что это серьезно», — поделилась знаменитость. Последующая регистрация брака стала для нее неожиданностью, так как она думала, что все разговоры про брак — это шутка. На тот момент ей было 25 лет, ему — 60.
Также актриса рассказала, что на свадьбе у нее не было традиционного белого платья. Актриса была одета в свитер и джинсы. Вместо праздничного банкета молодожены выпили две бутылки шампанского Dom Perignon и съели суп харчо.
Ранее Юлия Высоцкая уже делилась своими архивными снимками. На одном из них она показала себя во время учебы в Белорусской государственной академии искусств. На фото она стоит в черной футболке с логотипом Chanel на груди и смотрит прямо в камеру. Однако пользователям показалась, что на этом кадре актриса совершенно не похожа на себя, а больше напоминает другую звезду российской киноиндустрии — Светлану Ходченкову. Юлия Высоцкая окончила Белорусскую государственную академию искусств в 1995 году, а в 1998-м — Лондонскую академию музыкального и драматического искусства.