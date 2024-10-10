Юлия Высоцкая показала себя в молодости

Ранее Юлия Высоцкая поделилась, как Кончаловский предложил ей выйти за него замуж. По ее словам, это случилось во время перелета из Майами на Ямайку. Актриса призналась, что не восприняла предложение мужчины всерьез. «Мы поржали. Я сказала как бы «да», но вообще не понимала, что это серьезно», — поделилась знаменитость. Последующая регистрация брака стала для нее неожиданностью, так как она думала, что все разговоры про брак — это шутка. На тот момент ей было 25 лет, ему — 60.