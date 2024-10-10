Юрий Стоянов рассказал, как он отдыхает от съемок

«Это такой… Не нравится мне это слово — релакс, но просто ничего не приходит на ум. Это такое освобождение от усталости, от ненужных мыслей, от ненужных текстов, которые не выветрились еще из головы со вчерашнего дня, и так далее, и тому подобное», — пояснил он.