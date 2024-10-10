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Лопез впервые прокомментировала разрыв с Беном Аффлеком

Актриса призналась, что крах «настоящей истории любви» с Аффлеком стал для нее катастрофой

Дженнифер Лопез впервые прокомментировала расставание с бывшим мужем актером Беном Аффлеком. Об этом она рассказала изданию Interview.

В разговоре с журналистами певица призналась, что крах «настоящей истории любви» с Аффлеком стал для нее катастрофой. Теперь ей приходится учиться жить заново.

«Я только осознаю, что способна на радость и счастье в одиночестве. Отношения с мужчиной не определяют меня. Не могу и не хочу искать счастья в других, должна найти его внутри себя», — заявила Джей Ло.

Ранее стало известно о потерях, которые может понести Дженнифер Лопез после развода с Беном Аффлеком.