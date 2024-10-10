Наряд 45-летней Кэти Холмс на прогулке раскритиковали в сети

Пользователи сети не оценили внешний вид артистки, о чем написали в комментариях под постом. «У нее никогда не было никакого чувства моды. Больно смотреть», «Если это непринужденный шик, то я боюсь представить, как она будет выглядеть, если приложит усилия», «Этот наряд ужасен», — заявили они.