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Наряд 45-летней Кэти Холмс на прогулке раскритиковали в сети

Пользователи заявили, что на нее «больно смотреть»

Наряд американской актрисы кино и телевидения Кэти Холмс на прогулке раскритиковали в сети со словами «больно смотреть». Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Кэти Холмс
Кэти ХолмсИсточник: Legion-Media.ru

45-летняя звезда попала в объективы уличных фотографов в Нью-Йорке по пути в театр. Знаменитость надела светло-коричневый вязаный свитер и расклешенную клетчатую юбку с поясом. В качестве обуви она выбрала серебристые балетки, дополнив образ золотым ожерельем с подвеской в ​​виде сердца.

Пользователи сети не оценили внешний вид артистки, о чем написали в комментариях под постом. «У нее никогда не было никакого чувства моды. Больно смотреть», «Если это непринужденный шик, то я боюсь представить, как она будет выглядеть, если приложит усилия», «Этот наряд ужасен», — заявили они.

Ранее Кэти Холмс заподозрили в пластике.