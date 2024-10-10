Софья Эрнст восхитила поклонников модным образом

Софья Эрнст показала свои новые фото в необычном и модном образе. 36-летняя актриса надела светло-синие расклешенные джинсы с разрезами внизу, коричневый велюровый жакет и полупрозрачный коричнево-белый лонгслив.
Звезда сериала «Содержанки» также выбрала светло-коричневые замшевые ботики на шпильках с острыми кожаными мысками, декорированные кожаными ремешками с узором и цепочной из бисера. Эрнст дополнила образ большой сумкой с народными узорами и черными солнцезащитными очками. Она также небрежно заплела длинные волосы в две косы.
«Кажется, я скажу сейчас банальность, но, пожалуйста, это был идеальный сентябрь. Верните мне его. Хочу солнца и наряжаться», — отметила артистка.
Поклонникам понравился модный образ Эрнст. Они отметили, что ей очень идет наряд в стиле кантри.
Напомним, Софья Эрнст — известная российская актриса. Также она является женой Константина Эрнста, генерального директора «Первого канала». Пара воспитывает троих детей — дочек Эрику и Киру, а также сына Льва.