Софья Эрнст восхитила поклонников модным образом

Звезда сериала «Содержанки» также выбрала светло-коричневые замшевые ботики на шпильках с острыми кожаными мысками, декорированные кожаными ремешками с узором и цепочной из бисера. Эрнст дополнила образ большой сумкой с народными узорами и черными солнцезащитными очками. Она также небрежно заплела длинные волосы в две косы.