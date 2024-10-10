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Дочь Сильвестра Сталлоне снялась для журнала в смелом образе

Систин Роуз Сталлоне поделилась в соцсетях кадрами фотосессии

Американская актриса, модель и блогерша Систин Роуз Сталлоне снялась для журнала Story + Rain. Соответствующая публикация появилась на сайте издания.

26-летняя манекенщица предстала перед камерой на пешеходном переходе. Она позировала в черных трусах с заниженной талией бренда Calzedonia и надетой на голое тело кожаной куртке Khaite фасона оверсайз.

Также наследница артиста надела сапоги ниже колена марки Acne Studios и примерила солнцезащитные очки в спортивном стиле с синими линзами. Отмечается, что автором данных кадров выступил фотограф родом с Филиппин Дин Исидро.

В сентябре внешность 78-летнего Сильвестра Сталлоне на новых фото папарацци удивила фанатов.