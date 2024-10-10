Звезда «Чебурашки» поздравила дочь с первым днем рождения

«Сегодня тебе год! Ты — наш ежесекундный повод для улыбки! От умиления до восхищения! Наш стойкий попутчик во всех путешествиях! От ближайших городов до других континентов! Наше напоминание о том, что нужно не гнаться за временем, а проживать его, наслаждаясь каждым моментом! Ты — главное продолжение и отражение нашей любви!» — отметила Кузьмина.