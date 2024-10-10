Звезда «Чебурашки» поздравила дочь с первым днем рождения

Ольга Кузьмина в личном блоге опубликовала трогательный ролик со своей дочерью Мирой Марией, которой 9 октября исполнился год. Актриса показала малышку в футболке в сине-белую полоску.
Наследница звезды «Чебурашки» лежала на кровати, затем актриса поцеловала дочь в щечку, а вслед за этим Кузьмину поцеловал супруг Евгений Апанасевич. Семья радостно обнималась и улыбалась.
«Сегодня тебе год! Ты — наш ежесекундный повод для улыбки! От умиления до восхищения! Наш стойкий попутчик во всех путешествиях! От ближайших городов до других континентов! Наше напоминание о том, что нужно не гнаться за временем, а проживать его, наслаждаясь каждым моментом! Ты — главное продолжение и отражение нашей любви!» — отметила Кузьмина.
Актриса пожелала наследнице расти, учиться чему-то новому и познавать мир. Она также пообещала, что они с мужем всегда будут рядом с дочерью и во всем ее поддержат.
«Спасибо, что однажды выбрала нас! С днем рождения, наша Мира Мария», — заключила звезда сериала «Кухня».
Напомним, Ольга Кузьмина родила Миру Марию в Аргентине. Также у нее есть десятилетний сын Гордей, который родился в ее первом браке.