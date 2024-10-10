Харрисбург
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

55-летняя Дженнифер Лопез снялась топлес для журнала

Звезда приняла участие в фотосессии для Interview

Американская актриса и певица Дженнифер Лопез снялась топлес для нового номера журнала Interview. Публикация появилась на сайте издания.

55-летняя знаменитость предстала на одном из кадров в полный рост в леопардовом наряде. Так, она надела винтажные трусы Dolce & Gabbana и болеро Norma Kamal с рукавами-перчатками.

В то же время звезда примерила массивные серьги и ожерелье Maison Margiela и черные туфли Balmain на платформе и каблуках. При этом обнаженную грудь она прикрыла рукой.

Также фотограф Брианна Капоцци запечатлела исполнительницу в бикини Tom Ford с узором в виде шкуры зебры и сапогах Balenciaga с широкими голенищами.

Ранее были названы возможные потери Лопез из-за развода с Аффлеком.