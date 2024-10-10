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Макрон пообещал вернуть сериал «Эмили в Париже» во Францию

Президент Франции заявил, что вернет сериал из Рима
​Кадр из сериала «Эмили в Париже» (4 сезон)
​Кадр из сериала «Эмили в Париже» (4 сезон)

Эммануэль Макрон пообещал вернуть место действия сериала «Эмили в Париже» в столицу Франции. Об этом глава государства сообщил в интервью изданию Variety.

По словам президента Франции, супруга которого Брижит ранее снялась в эпизоде популярного сериала, он приложит все усилия, чтобы сюжет вновь вернул главную героиню в Париж.

«Как вернуть Эмили в Париж? Мы будем упорно бороться, изо всех сил, попросим их остаться в Париже! "Эмили в Париже" в Риме не имеет никакого смысла!» — заявил Макрон.

Ранее стало известно, что новый сезон сериала будет сниматься в Италии, сюжет развернется в другой столице моды — Риме.