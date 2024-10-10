Джиллиан Андерсон призналась в главной зависимости

«Я обожала пудинги, но недавно отказалась от сахара и глютена. А раньше могла выпить пять банок колы в день. В 90-х я пробовала микробиотическую диету, это смесь бобов, грибов, зерновых. Некоторые клянутся, что очень полезно», — поделилась Андерсон.