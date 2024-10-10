«Я люблю всегда через боль»: Кристина Асмус рассказала о сложной роли в новом фильме

Кристина Асмус, сыгравшая главную героиню, рассказала, что фильм мог не состояться: «На третьей смене я прямо на команде “Мотор!” сломала ногу, и в Выборге, когда в местном травмпункте наложили гипс, мы были в растерянности и в панике, что же делать дальше. Но мы панки, я съездила на два дня на операцию в Москву и, угрожая костылем, вернулась в Питер. Полтора месяца мы провели в легкости, полете, радости и любви. Атмосфера на съемках была потрясающая, это был мой самый счастливый кинопериод».