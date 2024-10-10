«Я люблю всегда через боль»: Кристина Асмус рассказала о сложной роли в новом фильме

В Геленджике состоялась премьера мистического триллера «Кинопленка № 8», вошедшего в конкурсную программу фестиваля актуального российского кино «Маяк».
Картину представила съемочная группа фильма — режиссер Илья Хотиненко, актеры Кристина Асмус и Семен Литвинов, продюсер Юлия Мишкинене, оператор Кирилл Герра и режиссер монтажа Святослава Сагунова, также сыгравшая одну из ролей в фильме.
Действие ленты разворачивается в 1993 году вокруг заброшенного кинотеатра, на первом этаже которого располагается видеопрокат, где работает мать-одиночка Мария. Легенда гласит, что когда-то прямо во время сеанса из кинотеатра таинственно исчезли все зрители, а в кинозале до сих пор обитает призрак. Когда бесследно пропадает сын Марии, женщине приходится обратиться за помощью к местным бандитам и столкнуться с пугающей правдой.
Кристина Асмус, сыгравшая главную героиню, рассказала, что фильм мог не состояться: «На третьей смене я прямо на команде “Мотор!” сломала ногу, и в Выборге, когда в местном травмпункте наложили гипс, мы были в растерянности и в панике, что же делать дальше. Но мы панки, я съездила на два дня на операцию в Москву и, угрожая костылем, вернулась в Питер. Полтора месяца мы провели в легкости, полете, радости и любви. Атмосфера на съемках была потрясающая, это был мой самый счастливый кинопериод».
Актриса призналась, что эта работа вызывает у нее яркие эмоции: «Это роль на сопротивление… Полтора месяца я за кадром ходила на костылях. Я же люблю всегда через боль, через трудности, через сопротивление — и вот, вселенная мне предоставила такую возможность, не пришлось дополнительно напрягаться. Без дублера мы полтора месяца отработали. Это было очень весело!»
Режиссер Илья Хотиненко поделился любопытными подробностями о том, как он начинает съемочный процесс: «Это такой некий обряд, инициация, где я являюсь главным шаманом, я знаю танец, и вся киногруппа должна со мной вибрировать, должна давать некую волну. И в этой атмосфере должна образоваться некая величина — в данном случае это Кристина, она должна войти в кадр в том состоянии, в котором нам нужна. И вся киногруппа должна работать на эту точку. Иначе все бессмысленно».
По словам Хотиненко, первым референсом для стилистики «Кинопленки № 8» было аниме: «Кастинг-директор предложила Кристину — она может быть таким анимешным персонажем. А Кристина предложила перекраситься в брюнетку, что еще больше вписывалось в этот аниме-формат». Режиссер добавил, что еще одним источником вдохновения был сериал «Ковбой из Копенгагена» Николаса Виндинга Рефна.
Фильм «Кинопленка № 8» выйдет в широкий прокат в ноябре 2024 года.
Кинофестиваль «Маяк» проходит в Геленджике с 5 по 10 октября.