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20-летняя дочь Моники Беллуччи обнажила часть груди на фото

Дева Кассель снялась в провокационном образе

Дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя модель Дева Кассель снялась в откровенном наряде для журнала Madame. Соответствующая публикация появилась в ее соцсети.

20-летняя манекенщица предстала на одном из кадров в полупрозрачном белом платье с оборками. При этом она отказалась от бюстгальтера, и оформленный глубоким декольте наряд обнажал часть ее груди. В то же время наследница знаменитостей надела массивное колье с кулоном и серьги-подвески бренда Cartier и распустила разделенные на косой пробор волосы.

Кроме того, фотограф Зеб Дэмен запечатлел модель без штанов. Так, она позировала в черных капроновых колготках и красном свитере, сидя на полу.

Ранее Венсан Кассель опубликовал редкое фото Моники Белуччи с детьми.