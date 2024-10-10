20-летняя дочь Моники Беллуччи обнажила часть груди на фото

20-летняя манекенщица предстала на одном из кадров в полупрозрачном белом платье с оборками. При этом она отказалась от бюстгальтера, и оформленный глубоким декольте наряд обнажал часть ее груди. В то же время наследница знаменитостей надела массивное колье с кулоном и серьги-подвески бренда Cartier и распустила разделенные на косой пробор волосы.