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Муцениеце улетела из России после суда с Прилучным

Актриса оставила детей с бывшим мужем и отправилась на отдых в Испанию
Агата Муцениеце
Агата МуцениецеИсточник: PersonaStars

Актриса Агата Муцениеце сообщила, что улетела в Испанию, оставив детей у своего бывшего мужа Павла Прилучного. Ее слова передает Voice.

Знаменитость пояснила, что с февраля планировала поездку. Она подчеркнула, что заслужила отпуск. Артистка проведет в Мадриде почти шесть дней.

До этого стало известно, что Муцениеце разрешила Прилучному увидеться с дочерью. Нынешняя супруга звезды «Мажора» Зепюр Прилучная-Брутян опубликовала в соцсетях видео, как дети актера от первого брака — Тимофей и Мия — играют с младшим братом Микаэлем.

2 октября состоялся суд между Прилучным и Муцениеце из-за детей. Детали неизвестны, поскольку разбирательство касается несовершеннолетних. Муцениеце признавалась, что ушла из зала суда абсолютно без сил. Она назвала разбирательства «полным адом» и пожелала ни одной матери не испытать подобное.

Также артистка рассказывала, что сын Тимофей не общается с ней с августа. Сейчас мальчик живет с отцом.