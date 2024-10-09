Муцениеце улетела из России после суда с Прилучным

2 октября состоялся суд между Прилучным и Муцениеце из-за детей. Детали неизвестны, поскольку разбирательство касается несовершеннолетних. Муцениеце признавалась, что ушла из зала суда абсолютно без сил. Она назвала разбирательства «полным адом» и пожелала ни одной матери не испытать подобное.