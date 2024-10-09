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Уехавшего в Испанию актера «Ивановых-Ивановых» оштрафовали в России

Семен Трескунов оштрафован на 40 тыс. рублей по закону об иноагентах
Семен Трескунов
Семен Трескунов

Тимирязевский районный суд Москвы привлек к административной ответственности актера Семена (Сэма) Трескунова, известного по сериалам «Конец света», «Ивановы-Ивановы» и другим. Об этом сказано в Telegram-канале «Cуды общей юрисдикции города...»

Трескунова признали виновным в нарушении части 4 статьи 9.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента») и оштрафовали на 40 тыс. рублей. О том, что 24-летнего артиста признали иноагентом, стало известно в марте 2024 года.

В 2022 году Трескунов получил израильское гражданство. Он уехал в Израиль после начала СВО, а позднее переехал в Испанию. За границей актер сменил имя, став Сэмом, и начал вести социальные сети на английском языке.

В апреле Трескунов рассказывал, что занялся преподаванием актерского мастерства в эмиграции. Он делился, что проводит тренинги для непрофессиональных актеров. Трескунов хвастался, что его ученики практикуются в монологах и записывают себя на камеру.

 В начале этого года актер жаловался на отсутствие работы после переезда в Испанию. Артист заявил, что надеется проявить себя в писательстве, так как, по его мнению, авторы текстов более независимы, нежели актеры.