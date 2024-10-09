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Названы лучшие хорроры всех времен

Журнал Variety опубликовал рейтинг лучших фильмов ужасов в истории кино
Кадр из фильма «Техасская резня бензопилой»
Кадр из фильма «Техасская резня бензопилой»

Критики издания Variety составили список лучших хорроров всех времен. Подробный рейтинг опубликован на сайте.

По мнению экспертов портала, лучший фильм ужасов в истории кинематографа — культовая «Техасская резня бензопилой». На втором месте оказалась еще одна классическая картина — «Изгоняющий дьявола», на третьем — «Психо» режиссера Альфреда Хичкока.

Интересно, что в десятке лучших хорроров не оказалось ни одной ленты XXI века. Самым лучшим (20-е место в рейтинге) представителем жанра, снятым после 2000 года, критики признали «Прочь» Джордана Пила, который вышел на экраны в 2017 году.

Ранее ученые вычислили самые страшные фильмы ужасов. Уровень страха измерялся по сердцебиению зрителей во время просмотра хорроров.