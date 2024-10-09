Названы лучшие хорроры всех времен

Критики издания Variety составили список лучших хорроров всех времен. Подробный рейтинг опубликован на сайте.
По мнению экспертов портала, лучший фильм ужасов в истории кинематографа — культовая «Техасская резня бензопилой». На втором месте оказалась еще одна классическая картина — «Изгоняющий дьявола», на третьем — «Психо» режиссера Альфреда Хичкока.
Интересно, что в десятке лучших хорроров не оказалось ни одной ленты XXI века. Самым лучшим (20-е место в рейтинге) представителем жанра, снятым после 2000 года, критики признали «Прочь» Джордана Пила, который вышел на экраны в 2017 году.
Ранее ученые вычислили самые страшные фильмы ужасов. Уровень страха измерялся по сердцебиению зрителей во время просмотра хорроров.