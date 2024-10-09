Сантиметры имеют значение, и голливудские красавицы знают об этом не понаслышке. Помог ли выдающийся рост добиться карьерных высот, расскажем в статье.
1. Гвендолин Кристи, 191 см
Возглавляет хит-парад Гвендолин Кристи, получившая известность благодаря роли Бриенны Тарт в культовом сериале «Игра престолов». В юности Кристи занималась художественной гимнастикой и могла стать прославленной спортсменкой, но травма поставила на карьере крест. И тогда Гвендолин решила стать артисткой, хотя периодически испытывала сомнения в правильности выбранного пути из-за насмешек сверстников, а потом и нежелания агентов сотрудничать с ней.
В «Игру престолов» Гвендолин Кристи попала, пройдя кастинг, о котором узнала после того, как прочитала обсуждения фанатов саги. В комментариях поклонники сериала поделились, что рослая и довольно крупная актриса вполне сгодилась бы на роль Бриенны, которая владеет мечом не хуже мужчин. Готовясь к съемкам, Гвендолин сбросила лишний вес, набрала мышечную массу и освоила фехтование. Образ принес Кристи номинацию на премию «Эмми» и профессиональную востребованность: британская звезда сыграла в «Голодных играх», седьмом и восьмом эпизодах «Звездных войн» и в нашумевшей «Уэнсдэй».
2. Элизабет Дебики, 189 см
На второй строчке расположилась австралийская красавица Элизабет Дебики. В детстве будущая звезда задумывалась о театральных подмостках: она занималась танцами и мечтала стать балериной. Но о балете Дебики все же пришлось забыть — в классе она была значительно выше сверстниц. Зато рост стал ее пропуском в мир кино.
На статную актрису обратил внимание Баз Лурман, который пригласил ее в экранизацию романа Фицджеральда «Великий Гэтсби». Путь на большой экран был открыт, последовали роли в фильмах «Макбет», «Эверест», «Стражи Галактики. Часть 2» и других. Всемирную известность актрисе принес образ принцессы Дианы, который она воплотила в сериале «Корона». К слову, мать принцев Гарри и Уильяма тоже была высокой: ее рост составлял 178 см. В детстве леди Ди тоже мечтала быть балериной.
3. Брук Шилдс, 183 см
С модельным бизнесом звезда мелодрамы «Голубая лагуна» познакомилась в раннем возрасте: мама девочки понимала, что у нее красивая внешность, которая станет подспорьем в карьере. В 10 лет Брук снялась в своей первой откровенной фотосессии, а спустя несколько лет юную Шилдс пригласили пополнить каст фильма «Прелестное дитя». В драме ей досталась роль 12-летней Вайолет, чью невинность продают за несколько сотен долларов.
На съемочной площадке культового фильма «Голубая лагуна», сделавшим Шилдс знаменитой, ей тоже пришлось позировать без одежды, хотя в некоторых сценах юную звезду заменяла дублерша. Примечательно, что партнер актрисы Кристофер Аткинс был значительно ниже, поэтому, чтобы пара гармонично смотрелась в кадре, для Брук пришлось создавать специальные канавки, по которым она передвигалась.
4. Джина Дэвис, 183 см
Американская актриса, сценарист и фотомодель Джина Дэвис — не только обладательница высокого роста, но и внушительного уровня IQ. Наряду с другими звездами Дэвис является членом общества «Менса», организации, объединяющей людей с высоким коэффициентом интеллекта.
Со степенью бакалавра в области искусства Дэвис окончила театральный колледж при Бостонском университете. Перебравшись в Нью-Йорк, выпускница какое-то время зарабатывала на жизнь фотосессиями. Ее первая небольшая роль случилась в 1982 году: Джина сыграла Эйприл в фильме «Тутси».
Вкус славы Дэвис ощутила после премьеры фильма ужасов «Муха», за который ее номинировали на «Сатурн». А свой первый «Оскар» звезда получила за роль второго плана в мелодраме «Турист поневоле». В фильмографии Джины более 50 проектов, среди которых «Битлджус», «Тельма и Луиза», «Анатомия страсти» и многие другие.
5. Сигурни Уивер, 182 см
Звезде триллера «Чужой» Сигурни Уивер 8 октября исполнилось 75 лет. Для многих актриса ассоциируется именно с Эллен Рипли, образ которой Сигурни воплотила в четырех частях проекта. Тем не менее Уивер не стала заложницей одной роли. Один из ярких примеров — фэнтези «Белоснежка: Страшная сказка», где ее не только до невозможности состарили, но и сделали весьма отталкивающей. Благодаря своей героине, злобной мачехе-ведьме, Сигурни получила номинацию на «Эмми».
В списке достижений Уивер три номинации на «Оскар», несколько «Золотых глобусов», а в этом году на Венецианском фестивале актрисе вручили «Золотого льва», назвав иконой кинематографа. Примечательно, что в юности Сигурни Уивер тоже страдала от насмешек по поводу своего роста, а после окончания Йельской школы драмы агенты пытались всучить ей второстепенные роли аристократок. Во время учебы будущая звезда часто слышала в свой адрес: «Бездарность!» — но время расставило все по своим местам.
6. Ума Турман, 181 см
Муза Квентина Тарантино обладает не только внушительным 42-м размером ноги, но и выдающимся ростом. Звезде фильма «Криминальное чтиво», за роль в котором она получила номинацию на «Оскар», в детстве натерпелась от сверстников и за рост, и необычную внешность. И даже за имя. Но когда Ума подалась в модельный бизнес, все эти недостатки превратились в сплошные достоинства. Иконой стиля Турман стали называть после культовой сцены с Джоном Траволтой.
Кстати, дочь Умы Турман и Итана Хоука Майя Хоук тоже обладает ростом выше среднего — 174 сантиметра. Девушка пошла по стопам родителей и снимается в кино. Актриса сыграла у Тарантино в «Однажды в Голливуде», а голос Майи звучит во второй части мультфильма «Головоломка».
7. Николь Кидман, 180 см
Актриса австралийского происхождения получила мировое признание за главную роль в фильме «Мертвый омут». Позже рыжеволосая красавица была приглашена в Голливуд и сыграла роль молодого врача в картине «Дни грома». Наград эта лента ей не принесла, зато на съемках Николь познакомилась со своим будущим мужем Томом Крузом. Брак просуществовал 10 лет, и после развода звезд фанаты Кидман вздохнули с облегчением: ей теперь не нужно было комплексовать из-за роста, ведь Круз был на десять сантиметров ниже.
Примечательно, что красотке много лет приходилось скрывать свою особенность от режиссеров, называя другую цифру — 177,5 см. По словам Кидман, долгое время ее пытались убедить, что высокий рост является препятствием для успешной карьеры в кино. А однажды Николь даже отказали в роли, посчитав слишком высокой. Сейчас же продюсеры сами гоняются за звездой в надежде, что она удостоит их проекты своим появлением.
8. Тильда Суинтон, 179 см
Главная «инопланетянка» Голливуда Тильда Суинтон ростом выше среднего. Но в отличие от Николь Кидман, никогда не переживала из-за этого. Для появления на красных дорожках актриса всегда выбирает такие образы, которые подчеркивают ее непохожесть на других. Согласны с Тильдой художники по костюмам и гримеры: они делают так, чтобы Суинтон еще сильнее выделялась в кадре. Достаточно вспомнить ее образ Белой колдуньи в первой части «Хроники Нарнии» или Мадам Д в комедии «Отель "Гранд Будапешт"».
Любопытно, что Суинтон, которая происходит из аристократического шотландского рода, в юности дружила с принцессой Дианой. Вместе они учились в элитной школе и страдали от строгих правил и жесткого контроля со стороны учителей. Юная Тильда бунтовала вовсю, а желание лицедействовать стало вершиной ее протеста, что в итоге завершилось «Оскаром» за фильм «Майкл Клейтон» и насыщенной кинокарьерой.