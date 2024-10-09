В списке достижений Уивер три номинации на «Оскар», несколько «Золотых глобусов», а в этом году на Венецианском фестивале актрисе вручили «Золотого льва», назвав иконой кинематографа. Примечательно, что в юности Сигурни Уивер тоже страдала от насмешек по поводу своего роста, а после окончания Йельской школы драмы агенты пытались всучить ей второстепенные роли аристократок. Во время учебы будущая звезда часто слышала в свой адрес: «Бездарность!» — но время расставило все по своим местам.