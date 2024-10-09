Внешность 70-летнего Джеки Чана на новом фото удивила фанатов

Фанаты удивились внешности кумира, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Это безумие — видеть, как герои детских фильмов стареют», «Нам нужен секрет его молодости», «Ух ты, он выглядит потрясающе», «Джеки Чан — легенда из легенд. Никогда не будет другого такого актера, как он», «То фото, которое может заставить тебя чувствовать себя старым», высказывались они.