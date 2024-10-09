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Внешность 70-летнего Джеки Чана на новом фото удивила фанатов

Комментаторы в сети называют безумием «видеть, как герои детских фильмов стареют»

На платформе X (ранее — Twitter) появилось новое фото гонконгского актера и режиссера Джеки Чана. На него обратили внимание журналисты издания The Sun.

На размещенном снимке 70-летний артист запечатлен в красной футболке и коричневой кофте с белым воротником. Cедые волосы на его голове аккуратно уложены.

Фанаты удивились внешности кумира, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Это безумие — видеть, как герои детских фильмов стареют», «Нам нужен секрет его молодости», «Ух ты, он выглядит потрясающе», «Джеки Чан — легенда из легенд. Никогда не будет другого такого актера, как он», «То фото, которое может заставить тебя чувствовать себя старым», высказывались они.

В апреле Джеки Чан оправдался за внешний вид на фото с пресс-конференции. Актер объяснил, что ему пришлось отрастить седые волосы и бороду для роли в новом фильме.

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