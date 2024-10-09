Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Марк Эйдельштейн проходил прослушивание в фильм «Анора» голым

Режиссер Шон Бэйкер признался, что актер поразил его своей смелостью
Кадр из фильма «Анора»
Кадр из фильма «Анора»

Российский актер Марк Эйдельштейн дал большое интервью американскому сайту Vulture, в котором, среди прочего, рассказал о работе над фильмом «Анора» Шона Бэйкера.

Записать видеопробы в «Анору», признался Эйдельштейн, ему посоветовал Юра Борисов, которого к тому моменту уже утвердили на роль в картине. Перед записью ролика Эйдельштейн понимал, что его персонажу больше подойдет наряд от Dior, но актер не мог себе его позволить. Он решил пройти прослушивание голым, находясь при этом в постели.

«Это поразило нас — не только его смелость, но и то, что он был по-настоящему забавным и приземленным. Мы не могли рассматривать никого другого на эту роль», — отметил Бэйкер.

Журналистов Vulture тоже удивила простота и скромность актера, который назвал себя «никем» в беседе.

«Я просто какой-то странный парень, который каким-то образом стал частью фильма Шона Бэйкера», — заявил Эйдельштейн.

Фильм «Анора» рассказывает о проститутке из Бруклина, которой удается выйти замуж за сына российского олигарха Ваню. Родители молодого супруга пытаются расторгнуть брак сына, узнав о происхождении невестки. Лента получила «Золотую пальмовую ветвь» 77-го Каннского кинофестиваля.