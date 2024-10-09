Марк Эйдельштейн проходил прослушивание в фильм «Анора» голым

Записать видеопробы в «Анору», признался Эйдельштейн, ему посоветовал Юра Борисов, которого к тому моменту уже утвердили на роль в картине. Перед записью ролика Эйдельштейн понимал, что его персонажу больше подойдет наряд от Dior, но актер не мог себе его позволить. Он решил пройти прослушивание голым, находясь при этом в постели.