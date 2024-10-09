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Шахназаров заявил, что Пугачева «допустила большую ошибку»

Режиссер Карен Шахназаров отметил, что не считает певицу предателем
Карен Шахназаров
Карен Шахназаров

Генеральный директор «Мосфильма», режиссер Карен Шахназаров не считает Аллу Пугачеву предательницей России, поскольку у певицы есть право на свое мнение. Об этом он заявил в интервью RTVI.

«Понятно, что если вы высказываете свое мнение, то оно может не совпадать с мнением большинства. И понятно, что Алла Борисовна находится во внутреннем конфликте с большей частью населения РФ. Считаю, что она допустила большую ошибку», — заявил он.

По мнению Шахназарова, ошибка Пугачевой заключается в том, что она потеряла российскую аудиторию — но это «ее дело, ее право». Режиссер назвал Пугачеву талантливой актрисой и опытным человеком, который сам принял подобное решение.

Также Шахназаров высказался о цензуре в России — он считает, что ее нет.

«Я ни разу не видел, чтобы кто-то на официальном уровне отдал приказ о запрете на выступление такому-то актеру», — высказался режиссер.

Концерты Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) и других некоторых уехавших из России артистов Шахназаров считает невозможными только из-за того, что большая часть населения не согласна с их позицией.

«Понятно, что люди не только не пойдут на его [Макаревича] концерт, но и будут писать, требовать и устраивать протестные акции. Им нельзя это запретить. Но это никак не связано с каким-либо указанием сверху», — заявил режиссер.

Ранее Пугачева прислала венок на прощание с Вячеславом Добрыниным.