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Актер сериала «Комбинация» признался, что стал поклонником группы

Актер заявил, что уже три месяца слушает песни коллектива

В сентябре вышел сериал «Комбинация» об одноименной женской поп-группе из 90-х. Роль одного из основателей «Комбинации», композитора Виталия Окорокова, сыграл Владимир Канухин. Артист признается, что стал поклонником коллектива.

«На самом деле уже месяца три так, кроме “Комбинации”, как раз ничего и не слушаю», — с иронией отметил Канаухин.

Актер также рассказал, что поддерживает молодых российских исполнителей и любит музыку советской эпохи.

Сериал «Комбинация» вышел на платформе онлайн-кинотеатра Wink 6 сентября. В нем снялись реальные участники событий, в том числе — экс-солистка группы Алена Апина. Она сыграла преподавательницу консерватории. Роль супруги продюсера Александра Шишинина исполнила дочь основателя женского поп-коллектива, а его самого — Никита Кологривый.

Ранее актеры «Комбинации» рассказали о работе с Кологривым.