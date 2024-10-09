Актер сериала «Комбинация» признался, что стал поклонником группы

В сентябре вышел сериал «Комбинация» об одноименной женской поп-группе из 90-х. Роль одного из основателей «Комбинации», композитора Виталия Окорокова, сыграл Владимир Канухин. Артист признается, что стал поклонником коллектива.
«На самом деле уже месяца три так, кроме “Комбинации”, как раз ничего и не слушаю», — с иронией отметил Канаухин.
Актер также рассказал, что поддерживает молодых российских исполнителей и любит музыку советской эпохи.
Сериал «Комбинация» вышел на платформе онлайн-кинотеатра Wink 6 сентября. В нем снялись реальные участники событий, в том числе — экс-солистка группы Алена Апина. Она сыграла преподавательницу консерватории. Роль супруги продюсера Александра Шишинина исполнила дочь основателя женского поп-коллектива, а его самого — Никита Кологривый.
Ранее актеры «Комбинации» рассказали о работе с Кологривым.