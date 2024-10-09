Стали известны подробности нового фильма Нолана

Детали сюжета и даже примерная тематика фильма не раскрываются, но сам постановщик несколько раз заявлял о желании снять настоящее и правдивое кино о войне. Некоторые инсайдеры считают, что это стало бы логичным завершением негласной серии исторических проектов Кристофера, среди которых «Дюнкерк» и тот же «Оппенгеймер».