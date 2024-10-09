Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны подробности нового фильма Нолана

Главную роль в картине исполнит Мэтт Дэймон
Кристофер Нолан
Кристофер НоланИсточник: Legion-Media.ru

Режиссер Кристофер Нолан приступил к работе над новым проектом. Об этом сообщает портал Deadline.

По информации источника, съемки картины начнутся уже зимой 2025 года, а на экраны фильм выйдет 17 июля 2026. Главной звездой пока еще безымянного проекта станет актер Мэтт Дэймон, с которым Нолан работал на съемках фильмов «Интерстеллар» и «Оппенгеймер».

Детали сюжета и даже примерная тематика фильма не раскрываются, но сам постановщик несколько раз заявлял о желании снять настоящее и правдивое кино о войне. Некоторые инсайдеры считают, что это стало бы логичным завершением негласной серии исторических проектов Кристофера, среди которых «Дюнкерк» и тот же «Оппенгеймер».

Ранее стало известно, что Кристофер Нолан вмешался в съемки «Джокера» и изменил концовку.