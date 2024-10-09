Кейт Хадсон вышла в свет в необычном платье и вызвала бурную реакцию в сети

Кейт Хадсон посетила 50-ю музыкальную премию American Music Awards, которая накануне состоялась в Лос-Анджелесе. Для мероприятия 45-летняя актриса выбрала необычный наряд: она надела платье-халтер из осенней коллекции Fendi Couture 2023 года.
Звезда фильма «Как отделаться от парня за 10 дней» зачесала волосы назад и придала им модный «мокрый эффект». Актриса также сделала вечерний макияж, сделав акцент на глазах.
Необычное платье подчеркнуло стройную фигуру Хадсон. Однако пользователи сети высмеяли его, сравнив с ковриком для ванной.
«Почему Кейт Хадсон выглядит так, будто на ней старый бабушкин коврик для ванной?», «Почему Кейт Хадсон носит свой коврик для ванной в качестве платья?», «Я немного одержима платьем Кейт Хадсон для ванной», «Платье Кейт Хадсон немного похоже на коврик для ванной, но мне оно вроде как нравится», — писали фолловеры.
Юбилейная музыкальная премия American Music Awards была посвящена легендарным американским музыкантам.
Ранее Кейт Хадсон показала повзрослевшую младшую дочь, которой исполнилось шесть лет.