Кейт Хадсон вышла в свет в необычном платье и вызвала бурную реакцию в сети

«Почему Кейт Хадсон выглядит так, будто на ней старый бабушкин коврик для ванной?», «Почему Кейт Хадсон носит свой коврик для ванной в качестве платья?», «Я немного одержима платьем Кейт Хадсон для ванной», «Платье Кейт Хадсон немного похоже на коврик для ванной, но мне оно вроде как нравится», — писали фолловеры.