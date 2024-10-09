Леди Гагу разочаровали низкие рейтинги второй части «Джокера»

Леди Гага сильно расстроилась из-за негативных отзывов о второй части «Джокера», которая получила название «Джокер: Безумие на двоих». Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на инсайдеров из окружения звезды.
Актриса предполагала, что не всем зрителям понравится картина с ее участием. Однако она не думала, что будет столько критики. Инсайдеры сообщили, что звезда разочарована и шокирована из-за этой ситуации.
«Леди Гага удивлена реакцией на “Джокера 2”. Актриса шокирована тем, что людям он не нравится, после реакции, полученной от критиков перед премьерой. Она вложила столько души в фильм и очень уважает фанатов комиксов», — сообщил источник Daily Mail.
Кроме того, по словам инсайдера, Гага рассчитывала получить номинацию на премию «Оскар» благодаря роли Харли Квин, ведь в 2019 году Хоакин Феникс, исполнитель роли Джокера, получил золотую статуэтку за участие в первой части картины.
Сейчас Леди Гага и ее команда работают над тем, чтобы получить роль в новом фильме Квентина Тарантино.
«Никто не знает, что это будет, но она хочет пройти прослушивание. Она будет добиваться встречи с ним, как только будет представлен сценарий», — заключили инсайдеры.
Напомним, в мировой прокат фильм «Джокер: Безумие на двоих» вышел 4 октября. За первые выходные кинолента собрала всего 40 миллионов долларов в США.
Это почти в три раза меньше запуска оригинальной ленты 2019 года. Известно, что на создание картины было потрачено 200 миллионов долларов.