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Юра Борисов представил новый фильм со своим участием на кинофестивале

На фестивале актуального российского кино «Маяк» состоялся показ картины «Кончится лето»
Юра Борисов
Юра Борисов

Юра Борисов презентовал новый фильм со своим участием. Премьера картины «Кончится лето» прошла в рамках 2-го фестиваля актуального российского кино «Маяк». Он проходит в Геленджике.

Актер признался, что долго ждал премьеры фильма и рад тому, что она наконец-то состоялась.

«И еще очень жду обсуждение после показа, и как мы встретимся на улице или еще где-то и сможем еще немного дообсудить. Приятного просмотра нашей одиссеи по якутской земле», — отметил Борисов.

На премьере также появились режиссеры картины Владимир Мункуев и Максим Арбугаев и актер Макар Хлебников.

Макар Хлебников
Макар Хлебников
Игорь Мишин, Юра Борисов, Владимир Мункуев, Максим Арбугаев и Анна Тихонова
Игорь Мишин, Юра Борисов, Владимир Мункуев, Максим Арбугаев и Анна Тихонова
Макар Хлебников, Юра Борисов и Владимир Мункуев
Макар Хлебников, Юра Борисов и Владимир Мункуев

По сюжету, молодой 27-летний парень Кеша спустя долгое время возвращается в поселок, где его ждут отец и младший брат Тима. Герой вернулся домой, чтобы жить в тишине и спокойствии. Кеша планирует найти работу, накопить денег, а после решить, как быть дальше.

Его 17-летний брат Тима только окончил школу и мечтает поступить в университет на бюджет, что у него вскоре получается сделать. Кажется, что жизнь семьи наладилась. Однако вскоре Кешу, который устроился в золотодобывающую артель, «кидают» старатели.

Герой остается без работы и перспективного будущего, поэтому решается отомстить. Он похищает золото и пускается в бега. Но не один, а вместе с младшим братом.

В широкий прокат фильм «Кончится лето» выйдет 27 февраля 2025 года.

Игорь Мишин, Анна Тихонова, Юра Борисов, Владимир Мункуев и Максим Арбугаев
Игорь Мишин, Анна Тихонова, Юра Борисов, Владимир Мункуев и Максим Арбугаев