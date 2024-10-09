Юра Борисов представил новый фильм со своим участием на кинофестивале

Юра Борисов презентовал новый фильм со своим участием. Премьера картины «Кончится лето» прошла в рамках 2-го фестиваля актуального российского кино «Маяк». Он проходит в Геленджике.
Актер признался, что долго ждал премьеры фильма и рад тому, что она наконец-то состоялась.
«И еще очень жду обсуждение после показа, и как мы встретимся на улице или еще где-то и сможем еще немного дообсудить. Приятного просмотра нашей одиссеи по якутской земле», — отметил Борисов.
На премьере также появились режиссеры картины Владимир Мункуев и Максим Арбугаев и актер Макар Хлебников.
По сюжету, молодой 27-летний парень Кеша спустя долгое время возвращается в поселок, где его ждут отец и младший брат Тима. Герой вернулся домой, чтобы жить в тишине и спокойствии. Кеша планирует найти работу, накопить денег, а после решить, как быть дальше.
Его 17-летний брат Тима только окончил школу и мечтает поступить в университет на бюджет, что у него вскоре получается сделать. Кажется, что жизнь семьи наладилась. Однако вскоре Кешу, который устроился в золотодобывающую артель, «кидают» старатели.
Герой остается без работы и перспективного будущего, поэтому решается отомстить. Он похищает золото и пускается в бега. Но не один, а вместе с младшим братом.
В широкий прокат фильм «Кончится лето» выйдет 27 февраля 2025 года.