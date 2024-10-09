Юра Борисов представил новый фильм со своим участием на кинофестивале

По сюжету, молодой 27-летний парень Кеша спустя долгое время возвращается в поселок, где его ждут отец и младший брат Тима. Герой вернулся домой, чтобы жить в тишине и спокойствии. Кеша планирует найти работу, накопить денег, а после решить, как быть дальше.