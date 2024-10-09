Ричард Гир появился на красной дорожке с женой, которая моложе него на 34 года

75-летний Ричард Гир и 41-летняя Алехандра посетили премьеру документального фильма «Мудрость счастья», которая состоялась 8 октября на кинофестивале в Цюрихе. Актер позировал на дорожке в белой рубашке, черном брючном костюме и туфлях. Жена артиста предпочла молочное макси-платье без рукавов, которое было украшено пайетками. Алехандра добавила к нему серьги, цепочку с кулоном и золотистые босоножки. Ей уложили волосы и сделали макияж с коричневыми блестящими тенями и розовой помадой.