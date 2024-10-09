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Ричард Гир появился на красной дорожке с женой, которая моложе него на 34 года

Актер вместе с супругой посетил кинофестиваль в Цюрихе

Голливудский актер Ричард Гир вышел в свет вместе со своей супругой Алехандрой, которая моложе него на 34 года. Фото опубликованы на сайте Just Jared.

Ричард Гир с женой
Ричард Гир с женойИсточник: Legion-Media.ru

75-летний Ричард Гир и 41-летняя Алехандра посетили премьеру документального фильма «Мудрость счастья», которая состоялась 8 октября на кинофестивале в Цюрихе. Актер позировал на дорожке в белой рубашке, черном брючном костюме и туфлях. Жена артиста предпочла молочное макси-платье без рукавов, которое было украшено пайетками. Алехандра добавила к нему серьги, цепочку с кулоном и золотистые босоножки. Ей уложили волосы и сделали макияж с коричневыми блестящими тенями и розовой помадой.

У супругов двое общих детей: их сыну Александру пять лет, а Джеймсу четыре года. Также у жены артиста есть мальчик от брака с бизнесменом Говиндом Фридландом, Альберту одиннадцать лет.

Алехандра Силва (в девичестве — ред.) познакомилась с Гиром еще до развода с первым мужем, актер приехал по работе в отель, который принадлежал супругам. Позже журналистка рассталась с отцом ребенка, а в апреле 2018 года официально стала женой артиста.