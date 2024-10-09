Арзамасова снялась в образе Марины Цветаевой: «Не узнать»

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова снялась в образе поэтессы Марины Цветаевой. Актриса опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Лиза Арзамасова появилась на творческом вечере, который прошел в Музее Цветаевой в рамках проекта «Голос поэта». Актриса в образе поэтессы прочитала ее стихи. Знаменитость надела парик с темными короткими волосами, коричневое платье с воротником и ботинки на шнуровке.
Подписчики восхитились перевоплощением Арзамасовой.
«Как идет стрижка», «Лиза, такое перевоплощение! Вас не узнать, умница!», «Есть большое сходство с Мариной на портрете, только вы еще юная девушка», «Какое сходство!» — писали интернет-пользователи в комментариях.
Арзамасова наиболее известна по роли Галины Сергеевны в ситкоме «Папины дочки». В декабре 2020 года артистка вышла замуж за хореографа Илью Авербуха. Он старше артистки на 22 года. В августе 2021 года актриса родила сына. Мальчика назвали Львом. В августе 2024-го у супругов появилась на свет дочь Лия. Актриса вернулась к съемкам через месяц после родов.