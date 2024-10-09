Арзамасова снялась в образе Марины Цветаевой: «Не узнать»

Арзамасова наиболее известна по роли Галины Сергеевны в ситкоме «Папины дочки». В декабре 2020 года артистка вышла замуж за хореографа Илью Авербуха. Он старше артистки на 22 года. В августе 2021 года актриса родила сына. Мальчика назвали Львом. В августе 2024-го у супругов появилась на свет дочь Лия. Актриса вернулась к съемкам через месяц после родов.