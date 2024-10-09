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Россияне заставили Уилла Смита закрыть комментарии в соцсетях

Подписчики из России оставили многочисленные комментарии на странице актера
Уилл Смит
Уилл СмитИсточник: Legion-Media.ru

Американский актер Уилл Смит закрыл комментарии в соцсетях из-за русскоговорящих пользователей. На это обратил внимание Telegram-канал «Звездач».

Подписчики из России начали оставлять множество комментариев на странице артиста после того, как его заметили на архивных фотографиях с вечеринок скандального музыканта и продюсера Шона Комбса, известного под псевдонимом P. Diddy.

Ранее мать P.Diddy Дженис Смоллс Комбс прокомментировала обвинения против сына.

Продюсер и рэпер Шон Комбс был арестован по обвинению в насилии и торговле людьми.