Самбурская призналась, что выбрала профессию актрисы из-за денег

«А я как раз на этом фильме и узнала, сколько получает Безруков. И получается, я снимаюсь у режиссера, на работе которого я поняла, что хочу стать актрисой. И именно на этом проекте стала получать именно ту ставку, которую тогда получал Сергей», — рассказала знаменитость.