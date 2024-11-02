Что я не в своем времени — это, наверное, такой громогласный рев или боевой клич режиссерам, продюсерам и сценаристам, чтобы мне давали и предлагали это другое время. В той визитке я говорил, что можно благодаря профессии быть кем угодно и прожить эти самые девять кошачьих жизней. Я бы сейчас очень хотел чего-то исторического, и в эту сторону мы прямо хорошо работаем. Ожидаются два замечательных проекта. Один более литературный. Не могу, к сожалению, называть и всех секретов раскрыть, но это будет сделано с одним из моих любимых режиссеров, который также является моим близким единомышленником. А второй — проект женщины-режиссера, у которой я хотел сняться с тех пор, как увидел «Все умрут, а я останусь».