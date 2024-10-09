Сергей Жуков раскрыл подробности о фильме «Руки Вверх!»

В июне Сергей Жуков отмечал, что в фильме снимался и покинувший коллектив Алексей Потехин, поскольку без него группы «Руки вверх!» не существует. Артист также добавил, что не только не читал, но и не знал о книге Потехина о группе «Руки Вверх!», но заверил, что расставание с бывшим коллегой прошло без ссор.