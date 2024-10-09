Звезда сериала «Офис» Дженна Фишер победила рак груди

Актриса Дженна Фишер, известная по роли Пэм Бисли в сериале «Офис», призналась, что перенесла рак груди. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети.
Актриса заявила, что в декабре 2023 года ей диагностировали агрессивную форму рака груди первой степени. Дженне Фишер сделали операцию, после чего она прошла химиотерапию и лучевую терапию.
Во время химиотерапии она потеряла волосы, из-за чего ей пришлось носить парики и специальные головные уборы с волосами.
Актриса призвала женщин раз в год проходить ежегодную маммографию и дополнительные обследования, чтобы можно было выявить заболевание на ранней стадии.
«Я серьезно, позвоните своему врачу прямо сейчас. Моя опухоль была настолько мала, что ее нельзя было прощупать при физическом осмотре. Если бы я подождала еще шесть месяцев, все могло бы быть гораздо хуже», — написала актриса.
Дженна Фишер поблагодарила за поддержку свою лучшую подругу и коллегу по сериалу «Офис» Анджелу Кинси: «Долгое время она была единственным человеком, который знал об этом. Когда я потеряла волосы, она надевала шляпы на наши рабочие встречи, чтобы я не была единственной», — призналась актриса.
Также актриса выразила благодарность своему мужу, который был рядом на каждом этапе болезни и реабилитации: «После последнего курса химио- и лучевой терапии он спросил меня, хочу ли я это отпраздновать. Я ответила, что хочу просто позвонить в колокольчик с детьми на заднем дворе и чтобы все бросали конфетти. Так мы и сделали».
Согласно статистике, у одной из восьми женщин в течение жизни будет диагностирован рак молочной железы. Риск возникновения патологи увеличивается с возрастом, большая часть пациентов (77%) старше 50 лет, на долю молодых девушек приходится 0,3%.
Об этом заболевании знает 91% россиян, но каждая третья женщина старше 40 лет не проходит обследование на регулярной основе. По данным ВОЗ, этот вид рака является наиболее распространенным. В 2020 году было зарегистрировано свыше 2,2 млн случаев этого заболевания по всему миру.
Ранее стало известно, что в ремейке сериала «Офис» главная роль досталась женщине.