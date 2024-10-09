Звезда сериала «Офис» Дженна Фишер победила рак груди

Также актриса выразила благодарность своему мужу, который был рядом на каждом этапе болезни и реабилитации: «После последнего курса химио- и лучевой терапии он спросил меня, хочу ли я это отпраздновать. Я ответила, что хочу просто позвонить в колокольчик с детьми на заднем дворе и чтобы все бросали конфетти. Так мы и сделали».